Trendyol Süper Lig'de 31. haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor, Kalyon Stadında karşılaştı.
İlk yarı
3. dakikada Leroy Fer'in orta sahadan savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasında buluşan Yusuf Özdemir'in yaptığı plase vuruşta top, kaleci Nita'da kaldı.
6. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Richard'ın sağ kanattan ceza sahasında gönderdiği topa iyi yükselen Hassan'ın vurduğu kafa vuruşunda meşin yuvarlak önce yere sonra üst direğe çarparak filelerle buluştu: 0-1
19. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanattan gönderdiği pasla ceza sahası yayı üzerinde buluşan Hassan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Nita, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
30. dakikada Dragus'un orta sahadan gönderdiği kafa pasıyla buluşan Markovic'in yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere gönderdi.
32. dakikada Corendon Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Hassan'ın orta sahadan savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Oğuz Aydın'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Nita'nın sağından ağlarla buluştu: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Corendon Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
47. dakikada Dragus'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Monteiro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
72. dakikada Corendon Alanyaspor farkı 3'e çıkardı. Efecan Karaca, topu ceza sahasında bulunan Oğuz Aydın'la buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden arka direğe gönderdiği topa Hassan'ın yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3
78. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten oyuna döndü.
82. dakikada Ogün Özçiçek'in sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak yan direkten oyuna döndü.
Karşılaşma konuk ekip Corendon Alanyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.