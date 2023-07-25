Istanbul

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2 milyon 330 bin avro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4 milyon 350 bin avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

Wilfried Zaha'nın kariyeri

​​Zaha, 10 Kasım 1992'de Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde doğdu.

Crystal Palace altyapısından 2010 yılında A takıma yükselen Zaha, 2013 yılının ocak ayında Manchester United'a transfer olmasına rağmen sezonu Crystal Palace'ta tamamladı.

Manchester United'taki 6 aylık serüveninin ardından Cardiff'e kiralanan futbolcu, sezon sonunda tekrar Crystal Palace'a döndü.

Crystal Palace formasıyla toplam 458 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 90 kez gol sevinci yaşarken, 76 da asist yaptı.

Wilfried Zaha, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşamayı hedefliyor

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı forma altında Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşamak istediğini söyledi.

GS TV'ye açıklamalarda bulunan Fildişi Sahilli futbolcu, Galatasaray taraftarının havalimanında kendisini karşılaması hakkında "Muhteşem bir karşılaşma oldu. Birçok taraftarımız oradaydı. Ne kadar büyük bir kulüp olduğunu böylelikle görmüş oldum." ifadelerini kullandı.

Zaha, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile mücadele edecek yeni takımının gruplara kalması halinde kendisinin de bir ilki yaşayacağına dikkati çekerek, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım." dedi.

Transferi öncesinde Galatasaray'ın eski oyuncularından Drogba ve Patrick van Aanholt'tan bilgi aldığını vurgulayan Zaha, "Elimizden gelen katkıyı verip ilerlemek için çaba göstereceğiz. Dürüst olmak gerekirse gelmeden önce Drogba, van Aanholt gibi birçok arkadaşımla konuştum. Drogba, buraya gelip görmemi istedi. Ben de buraya adım atmış oldum. Formayı giydiğimde yüzde 100'ümü vereceğim. Taraftarımız için bu sezon şampiyonluğu kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçti.

AA