Ankara

Slovenya'da düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) milli yüzücü Emir Batur Albayrak, oyunlar rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Maribor kentindeki organizasyonda, erkekler 400 metre serbest stilde yarışan Emir Batur, 3:51.29 ile EYOF rekoru kırarak şampiyon oldu.

Türkiye, böylece 2023 EYOF'taki ilk madalyasını aldı.

Bakan Bak, EYOF'ta altın madalya alan milli yüzücü Emir Batur Albayrak'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazanan milli yüzücü Emir Batur Albayrak için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Slovenya'da düzenlenen Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde erkekler 400 metre serbest stilde yarışan ve 3:51.29'luk derecesiyle EYOF rekoru kırarak altın madalya kazanan Emir Batur Albayrak'ı kutluyorum. Ülkemize EYOF'taki ilk madalyasını kazandıran milli yüzücümüz Emir Batur Albayrak'ın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

AA