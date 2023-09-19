Ankara

Başkan olarak mayısta seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Gutsul, AA'ya özel röportaj verdi.

Türkiye ile Gagauz Özerk Yeri arasındaki ilişkilere değinen Gutsul, "Gagauz Özerk Yeri ve Türkiye arasındaki ilişkiler sıcak ve kardeşliğe dayalıdır. Türkiye 30 yıldan fazladır bölgeyi destekliyor. Elbette, Türk tarafının hayata geçirdiği çok sayıda projemiz var. Bunlar ekonomik, sosyal ve altyapı projeleridir. Kardeş halkın desteği hissediliyor ve biz bunu hissediyoruz." diye konuştu.

Gutsul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de Moldova ve Gagauz Özerk Yeri'ni ziyaret ettiğini anımsatarak, "Bu ziyaret Gagauz sakinleri için büyük bir olaydı. Çünkü Erdoğan'ın ziyaretinden sonra bölgede daha fazla proje hayata geçirilmeye başlandı. İlişkilerimizi daha da geliştirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de Gagauz'dan gelen çok sayıda kişi bulunduğuna dikkati çeken Gutsul, Ankara'da Gagauz temsilciliği açmayı planladıklarını ifade etti.

Gutsul, Türkiye'nin Kovid-19 salgını döneminde Gagauz halkına destek çıktığını belirterek, "Türk tarafı salgın döneminde çok yardımcı oldu. Korona virüse yakalanan kişi sayısı fazla olmadı. Bu da Türk tarafının yardımları sayesinde oldu. Ayrıca Gagauzlara Türkiye'de ücretsiz tedavi desteği sağlanıyor. Bu bölgemiz için çok önemli. Çünkü sağlık alanı bizde çok da gelişmiş değil, halkın da maliyeti yüksek tedaviyi karşılamak için imkanı yok." dedi.

Türkiye ile ticaret alanındaki ilişkilerin de gelişmeye devam ettiğini söyleyen Gutsul, bölgeye yatırımların sağlanması amacıyla fon kurmayı planladıklarını anlattı. Gutsul, "Gagauz bölgesi tarım alanındaki üretimiyle ünlüdür. Tahıl ürünleri yetiştiriliyor, üzüm ve şarap üretiliyor, yurt dışına sevkiyatlar yapılıyor." şeklinde konuştu.

Gutsul ayrıca Gagauzların milli bayramlarına Türkiye'den de çok sayıda turist katıldığını kaydederek, "Kültürel değerlerimizi, dostluk ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz, karşılıklı ziyaretlerimizi yoğunlaştıracağız." ifadesini kullandı.

"Çocuk bahçelerinde Gagauz dilini entegre etmeyi planlıyorum"

Gagauz Türkçesi ile ilgili soruna değinen Gutsul, Gagauz dilinin Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) "Tehlike Altındaki Dünya Dilleri" listesine 2010'da alındığına dikkati çekti.

Yevgeniya Gutsul, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dilimizin gelişimi için elden geleni yapıyoruz. Çocuk bahçelerinde Gagauz dilini entegre etmeyi planlıyorum. Ayrıca Gagauz dilini öğrenmek isteyenlere ücretsiz kurslar sağlamayı planlıyorum. Gagauz'daki herkesin dilini geliştirme ve öğrenme fırsatına sahip olmasından yanayız. Erdoğan'ın 2018'de bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret esnasında Gagauz dili ile ilgili konuşmasını çok beğendim. Dilimizi geliştirmeliyiz."

Gutsul, başkent Komrat'ta bulunan Maruneviç Bilim Merkezi'nin Gagauz dilinin gelişimi yönünde çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Kişinev ile Komrat arasındaki ilişkilere de değinen Gutsul, Gagauz ve Kişinev yetkilileri arasında etkileşimin siyasi hususlar nedeniyle gerilediğini ancak Moldova yönetimiyle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Gutsul, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin Moldova'nın bu durumda tarafsız olması gerektiğini vurgulayarak, "Türk tarafının yaptığı şekilde hareket etmekten yanayım. Türkiye, ihtiyacı olan herkese yardımcı oluyor." dedi.

AA