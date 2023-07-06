ANKARA - Söz konusu testler birbirinden ayrı olarak, doğu Çin eyaleti Fujian’da gerçekleştirildi. China State Railway Group Co., Ltd. bunların ilk sonuçlarının CR450 yüksek hızlı treninin geliştirilmesinde elde edildiğini gösterdi.



İlgili işletmenin bildirdiğine göre, gerçekleştirilen testte, yüksek hızlı tren saatte 453 kilometrelik bir hıza ulaştı. China State Railway Group yetkilileri, teknolojik inovasyon projesi olan CR450’nin, Çin’in 14'üncü Beş Yıllık Planı çerçevesinde tanımlanmış olduğunu söyledi.



CR450 Fuxing adlı yüksek hızlı serisinin daha güvenli, daha çevre dostu, daha akıllı ve daha yüksek bir enerji verimliliğine sahip yeni bir modeli olarak geliştirildi.

HABER: EMİR YÜCEL