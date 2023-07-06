İSTANBUL- Ericsson Mobilite Raporu’nun Haziran 2023 sayısı yayımlandı. Yeni rapor, jeopolitik zorluklara ve bazı pazarlardaki makroekonomik yavaşlamaya rağmen, dünya çapında iletişim servis sağlayıcıların 5G'ye yatırım yapmaya devam ettiğini gözler önüne seriyor. Ekim 2022'de, Hindistan 5G teknolojisini kullanmaya başladı ve Dijital Hindistan girişimiyle birlikte bu kullanım oldukça yaygın hale geldi.

Geçtiğimiz yıl Hindistan'da 5G abone sayısının 10 milyona yaklaştığı açıklanmıştı. Ericsson Mobilite Raporu’na göre, bu sayının 2028 yılının sonuna kadar ülkedeki tüm mobil aboneliklerin yaklaşık yüzde 57'sini oluşturması bekleniyor. Bu da Hindistan'ın dünyada en hızlı büyüyen 5G bölgesi olduğunu gösteriyor.

Son yayımlanan Ericsson Mobilite Raporu'na göre, Kuzey Amerika'daki 5G aboneliklerindeki artış, tahmin edilenden daha yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. 2022’nin sonunda, bu bölge yüzde 41 oranla dünya genelindeki en yüksek 5G abone oranına ulaştı.

5G aboneliklerinin sayısı dünyadaki her bölgede artış gösteriyor ve bu artışın 2023 yılı sonunda 1,5 milyara ulaşması bekleniyor. Aynı zamanda küresel mobil şebeke veri trafiğinin büyümesi de devam ediyor. 2023 yılı sonuna kadar, her akıllı telefon için aylık küresel ortalama kullanımın 20 GB'ın üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Rapor aynı zamanda önde gelen 5G pazarlarında kar artışının devam edeceğini öngörüyor. Ericsson’un Şebeke İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Fredrik Jejdling konuyla ilgili şunları söylüyor: “5G teknolojisinin küresel ölçekte benimsenmesiyle aboneliklerin sayısı bir milyarın üstüne çıkmış bulunuyor. Bu durum, önde gelen 5G pazarlarında faaliyet gösteren iletişim servis sağlayıcılar için olumlu bir gelir artışı sağladı. 5G aboneliklerinin artması ile servis geliri arasında güçlü bir ilişki bulunuyor. Son iki yılda, en büyük 20 pazarda 5G hizmetlerinin sunulması, yüzde 7'lik bir gelir artışına yol açtı. Bu sonuç hem 5G'nin artan değerini hem de kullanıcılara ve servis sağlayıcılara olan faydasını ortaya koyuyor.”

HABER: SELÇUK BULUT