Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)
Yarın:
13.30 İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
5 Kasım Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
6 Kasım Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)
20.00 Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
20.00 Sakaryaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Yarın:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)
16.00 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)
19.00 Göztepe-Kocaelispor (Gürsel Aksel)
5 Kasım Pazar:
13.30 Bodrum FK-Manisa FK (Bodrum İlçe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Bitexen Giresunspor-Erzurumspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)
6 Kasım Pazartesi:
20.00 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup
5 Kasım Pazar:
14.00 Nazilli Belediyespor-Esenler Erokspor (Nazilli İlçe)
14.00 Altınordu-1461 Trabzon FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Zonguldak Kömürspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
14.00 Ankara Demirspor-Tuna Tarım Kırklarelispor (TCDD Ankara Demirspor)
14.00 Bursaspor-Kırşehir Futbol (Sütaş Timsah Park)
14.00 Bucaspor 1928-Serik Belediyespor (Yeni Buca)
14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Vefa Group Van Spor FK (Mersin)
14.00 Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.00 Ankaraspor-Hes İlaç Afyonspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
Kırmızı Grup
5 Kasım Pazar:
13.00 Belediye Derince Spor-Anagold 24Erzincanspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Etimesgut Belediyespor (Diyarbakır)
14.00 Karaman FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Yeni Karaman)
14.00 Denizlispor-Menemen FK (Denizli Atatürk)
14.00 Sarıyer-Somaspor (Maltepe Hasan Polat)
14.00 Düzce Cam Düzcespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Düzce Şehir)
14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Dağılgan)
14.00 İskenderunspor-İnegölspor (7 Ocak)
14.00 Uşakspor-Fethiyespor (Uşak 1 Eylül)
TFF 3. Lig
1. Grup
5 Kasım Pazar:
14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Mardin 1969 Spor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Tarsus İdman Yurdu (Gümüşhane Yenişehir)
14.00 Aliağa Futbol-Malatya Arguvanspor (Aliağa Atatürk)
14.00 Kırklareligücü-Artvin Hopaspor (Başpınar)
14.00 Kepezspor-Küçükçekmece Sinop (Kepez Hasan Doğan)
14.00 Edirnespor-52 Orduspor FK (Edirne 25 Kasım)
14.00 İnegöl Kafkasspor-Talasgücü Belediyespor (İnegöl İlçe)
2. Grup
5 Kasım Pazar:
13.30 3Gen Holding Elazığspor-Anadolu Üniversitesi (Elazığ)
14.00 Amasyaspor FK-Amber Çay Eynesil Belediyespor (12 Haziran)
14.00 Pazarspor-Sapanca Gençlikspor (Pazar İlçe)
14.00 Turgutluspor-Hacettepe 1945 (Turgutlu 7 Eylül)
14.00 TPAO Batman Petrolspor-Kemerkent Bulvarspor (Batman)
14.00 Silifke Belediyespor-Kelkit Hürriyetspor (Silifke Şehir)
6 Kasım Pazartesi:
14.00 Ergene Velimeşespor-Efeler 09 Spor FK (Mustafa Kemal Atatürk)
3. Grup
5 Kasım Pazar:
14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Erbaa İlçe)
14.00 Darıca Gençlerbirliği-Bornova 1877 (Darıca İlçe)
14.00 Kuşadasıspor-Fatsa Belediyespor (Kuşadası Özer Türk)
14.00 Onvo Ağrı 1970-Sivas 4 Eylül (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.00 Akhisarspor-Osmaniyespor FK (Spor Toto Akhisar)
14.00 Belediye Kütahyaspor-Karaköprü Belediyespor (Dumlupınar)
14.00 Silivrispor-Bayburt Özel İdarespor (Silivri Müjdat Gürsu)
4. Grup
5 Kasım Pazar:
14.00 Muş 1984 Muşspor-23 Elazığ FK (Muş Şehir)
14.00 Armoni Alanya Kestelspor-Nevşehir Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)
14.00 Orduspor 1967-Çatalcaspor (Yeni Ordu)
14.00 Siirt İl Özel İdaresispor-Bursa Yıldırımspor (Kurtalan İlçe)
14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Balıkesirspor (Sultanbeyli Gölet Futbol)
14.00 Güneş Holding Çankayaspor-Bergama Sportif Faaliyetler (Osmanlı)
14.00 Sebat Gençlikspor-Tokat Belediye Plevnespor (Ortahisar Yavuz Selim)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Wulfz Fatih Karagümrük (Osmanlı)
5 Kasım Pazar:
12.00 Hakkarigücü-Fatih Vatanspor (Merzan Şehir)
12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-ALG Spor (Şehit Vefa Karakurdu)
13.00 Trabzonspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kadir Özcan Tesisleri)
14.00 Ataşehir Belediyespor-Beşiktaş (İBB Esatpaşa)
14.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Galatasaray (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)
14.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (Konyaaltı Atatürk)
6 Kasım Pazartesi:
14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beylerbeyi (Dereağzı Küçükandonyadis Tesisleri)Kaynak: AA