Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Bugün:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

Yarın:

13.30 İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

5 Kasım Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Kasım Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)

20.00 Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Sakaryaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Yarın:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)

16.00 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)

19.00 Göztepe-Kocaelispor (Gürsel Aksel)

5 Kasım Pazar:

13.30 Bodrum FK-Manisa FK (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Bitexen Giresunspor-Erzurumspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

6 Kasım Pazartesi:

20.00 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

5 Kasım Pazar:

14.00 Nazilli Belediyespor-Esenler Erokspor (Nazilli İlçe)

14.00 Altınordu-1461 Trabzon FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Zonguldak Kömürspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Ankara Demirspor-Tuna Tarım Kırklarelispor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Bursaspor-Kırşehir Futbol (Sütaş Timsah Park)

14.00 Bucaspor 1928-Serik Belediyespor (Yeni Buca)

14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Vefa Group Van Spor FK (Mersin)

14.00 Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Ankaraspor-Hes İlaç Afyonspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Kırmızı Grup

5 Kasım Pazar:

13.00 Belediye Derince Spor-Anagold 24Erzincanspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Etimesgut Belediyespor (Diyarbakır)

14.00 Karaman FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Yeni Karaman)

14.00 Denizlispor-Menemen FK (Denizli Atatürk)

14.00 Sarıyer-Somaspor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Düzce Şehir)

14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Dağılgan)

14.00 İskenderunspor-İnegölspor (7 Ocak)

14.00 Uşakspor-Fethiyespor (Uşak 1 Eylül)

TFF 3. Lig

1. Grup

5 Kasım Pazar:

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Mardin 1969 Spor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Tarsus İdman Yurdu (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Aliağa Futbol-Malatya Arguvanspor (Aliağa Atatürk)

14.00 Kırklareligücü-Artvin Hopaspor (Başpınar)

14.00 Kepezspor-Küçükçekmece Sinop (Kepez Hasan Doğan)

14.00 Edirnespor-52 Orduspor FK (Edirne 25 Kasım)

14.00 İnegöl Kafkasspor-Talasgücü Belediyespor (İnegöl İlçe)

2. Grup

5 Kasım Pazar:

13.30 3Gen Holding Elazığspor-Anadolu Üniversitesi (Elazığ)

14.00 Amasyaspor FK-Amber Çay Eynesil Belediyespor (12 Haziran)

14.00 Pazarspor-Sapanca Gençlikspor (Pazar İlçe)

14.00 Turgutluspor-Hacettepe 1945 (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 TPAO Batman Petrolspor-Kemerkent Bulvarspor (Batman)

14.00 Silifke Belediyespor-Kelkit Hürriyetspor (Silifke Şehir)

6 Kasım Pazartesi:

14.00 Ergene Velimeşespor-Efeler 09 Spor FK (Mustafa Kemal Atatürk)

3. Grup

5 Kasım Pazar:

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Erbaa İlçe)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Bornova 1877 (Darıca İlçe)

14.00 Kuşadasıspor-Fatsa Belediyespor (Kuşadası Özer Türk)

14.00 Onvo Ağrı 1970-Sivas 4 Eylül (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Akhisarspor-Osmaniyespor FK (Spor Toto Akhisar)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Karaköprü Belediyespor (Dumlupınar)

14.00 Silivrispor-Bayburt Özel İdarespor (Silivri Müjdat Gürsu)

4. Grup

5 Kasım Pazar:

14.00 Muş 1984 Muşspor-23 Elazığ FK (Muş Şehir)

14.00 Armoni Alanya Kestelspor-Nevşehir Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Orduspor 1967-Çatalcaspor (Yeni Ordu)

14.00 Siirt İl Özel İdaresispor-Bursa Yıldırımspor (Kurtalan İlçe)

14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Balıkesirspor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

14.00 Güneş Holding Çankayaspor-Bergama Sportif Faaliyetler (Osmanlı)

14.00 Sebat Gençlikspor-Tokat Belediye Plevnespor (Ortahisar Yavuz Selim)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Wulfz Fatih Karagümrük (Osmanlı)

5 Kasım Pazar:

12.00 Hakkarigücü-Fatih Vatanspor (Merzan Şehir)

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-ALG Spor (Şehit Vefa Karakurdu)

13.00 Trabzonspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kadir Özcan Tesisleri)

14.00 Ataşehir Belediyespor-Beşiktaş (İBB Esatpaşa)

14.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Galatasaray (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)

14.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (Konyaaltı Atatürk)

6 Kasım Pazartesi:

14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beylerbeyi (Dereağzı Küçükandonyadis Tesisleri)