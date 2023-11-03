Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 4 Kasım Cumartesi günü yapılacak haftanın önemli karşılaşmasında Zorbay Küçük görev alacak.
Ligde 11. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
4 Kasım Cumartesi:
13.30 İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Murat Erdoğan
16.00 Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Zorbay Küçük
5 Kasım Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor: Burak Pakkan
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
16.00 RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
19.00 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
6 Kasım Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
20.00 Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan NumanoğluKaynak: AA