İzmir

Ligin 38. haftasında dün konuk olduğu Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kalan Altınordu, sezonu 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 19 yenilgiyle kapattı. Bu sezon 35 puanda kalan İzmir temsilcisi, Altaş Denizlispor'un ardından ligden düşen ikinci ekip oldu.

Uzun yıllar teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun görev yaptığı Altınordu'yu bu sezon Ufuk Kahraman, Gökhan Ünal ve Hasan Özer çalıştırdı.

2011-2012 sezonunda Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'tan 3. Lig'e düştükten sonra yapılan genel kurulda şirketleşme kararı alan Altınordu'da kulübün çoğunluk hisseleri Seyit Mehmet Özkan başkanlığında kurulan Altınordu Futbol Yatırımları AŞ'ye geçti. Bu şirketleşme kararının ardından futbolda ciddi bir yatırım atağına giren Altınordu, altyapıdaki yapılanmasının yanı sıra sportif başarıyı da elde etti.

2012-2013'te TFF 3. Lig'de, bir sezon sonra da TFF 2. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Altınordu, 2014-2015'ten bu yana mücadele ettiği 1. Lig'den düştü.

2012-2013'ten 2021-2022 sezonunun son haftasına kadar teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Altınordu, ligdeki istikrarlı sonuçlarının yanında Türk futboluna birçok ismi kazandırdı. Bu süreçte 2020-2021'de play-off finaline kadar yükselen Altınordu, diğer İzmir temsilcisi Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'e çıkamadı.

Türk ve Avrupa futboluna Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Burak İnce, Ravil Tagir, Barış Alıcı, Berke Özer, Kerim Alıcı, Erce Kardeşler ve Enis Destan gibi yetenekleri kazandıran Altınordu'nun birçok futbolcusu milli takımların alt kategorilerinde mücadele ediyor.

Daha önce 1959-1965 ve 1966-1970 arasında Süper Lig’de toplam 10 sezon mücadele eden ve bir süre amatör kümede de yer alan Altınordu, gelecek yıl TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

AA