Sahip olduğu 2 futbol sahasının yanında 6 saha ve spor salonu eklenen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Konyaspor, Gaziantep FK ve Samsunspor'un yanı sıra Belçika temsilcilerinden Almere City ile birçok futbol takımının yaz kampına ev sahipliği yapacak.

Tesis sorumlusu Gülşah Bıkmaz, tesisteki sahaların, bu sezondan itibaren Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından işletileceğini söyledi.

Kamp merkezi kapasitesinin 4 katına çıkarıldığını belirten Bıkmaz, "12 bin metrekarelik alanda kurulan tesisimizde şu anda 6 sahamız hizmete açıldı. 2 sahada ise son çalışmalar yapılıyor. Bunlardan biri müsabaka sahası olarak kullanılıyor. Müsabaka sahamızda 180 kişi kapasiteli tribünümüz de mevcut." diye konuştu.

Gülşah Bıkmaz, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin sadece futbol için tasarlanmadığını, yüksek irtifa kampı yapmak isteyen sporcuların her türlü imkanı bulabilecekleri bir tesis haline geldiğini dile getirdi.

Tesislerin uluslararası standartlara sahip olduğuna dikkati çeken Bıkmaz, şunları kaydetti:

"Tesisimizde kapalı spor kompleksimiz ve yüzme havuzumuz bulunuyor. Bunlar için iki ayrı bina inşa edildi. Kapalı spor kompleksinde basketbol ve voleybol sporcularını ağırlıyoruz. Yine aynı binada profesyonel fitness salonumuz var. 50 metreye 20 metre ölçülerinde 8 kulvarlı olimpik yüzme havuzumuz bulunuyor. Bu iki binada şubat ayından beri sporcularımızı ağırlıyoruz. Hatta en son ülkemize altın madalya kazandıran milli yüzücü Ekaterina Avramova'yı da tesisimizde ağırladık."

Bu yıl 4 Süper Lig ekibine ev sahipliği yapacaklarını belirten Bıkmaz, "Bunun dışında bazı alt lig takımlarıyla da temas halindeyiz. Temmuz ayı itibariyle takımlar gelmeye başlayacak. Dolu dolu bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yabancı takımları da ağırlayacağız. Belçika liginden takımların yetkilileri tesisi gezdi ve çok beğendi. Onlarla da anlaştık ve temmuz ayının sonuna doğru ağırlayacağız." diye konuştu.

Erciyes'in yüksek irtifa kampı için parlayan yıldız olduğunu belirten Bıkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burası yüksek irtifa kampı için en uygun olan 1850 rakımda. Ülkemizde tam olarak bu rakımda bir yüksek irtifa kamp merkezi yok. Bazı yerler bu rakımın altında bazıları ise daha yüksekte bulunuyor. Sporcuların burayı tercih etmesindeki en büyük etken bence bu. Ülkemizde en son yapılan yüksek irtifa kamp merkezi olduğumuz için modern tesislere sahibiz. Oteller merkeze çok yakın. Bu özelliği de tercih sebeplerinden biri. Havalimanına ulaşım ise sadece 30 dakika. Buraya yapılması planlanan projeler de bulunuyor. Atletizm pisti, 4 futbol sahası daha, butik oteller ve bungalovlar da ilerleyen süreçte hayata geçecek."