Disney'den ilham alınarak tasarlanan ve UEFA'nın kadın futbolu stratejisi kapsamında 2020 yılında, daha önce hiç futbol oynamamış 5-8 yaş aralığındaki kız çocuklarına futbolu sevdirmeyi hedefleyerek ortaya koyduğu UEFA Playmakers Programı'nda kulüpler için başvuru süreci başladı.



2023 Ocak ayından itibaren Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen programda eğitimler, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında İstanbul'da 16 merkezde ve ayrıca Hatay, Kocaeli ve Sinop illerinde devam ediyor.



UEFA Playmakers Programı'nın 2024-2025 sezonunda Türkiye'de yaygınlaşması ve futbola yeni başlayan kız çocuklarının futbol oynamaya devam etmek istedikleri takdirde de organize futbola yönlendirilmesi amacıyla kulüplerle iş birliği yapılması hedefleniyor. Bu doğrultuda 31 Temmuz 2024 tarihine kadar projede yer almak isteyen kulüplerin aşağıdaki linkten başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvurular tamamlandıktan sonra program ile ilgilenen her kulübe süreç hakkında bilgilendirme ayrıca tff.org üzerinden yapılacaktır.



UEFA Playmakers Merkezi Kulüp Başvuru Formu için tıklayınız