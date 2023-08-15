Beşiktaş, sezonun ilk maçında Fatih Karagümrük’ü deplasmanda tek skorla yendi.

Sahaya yeni transferleri olmadan çıkan siyah beyazlılar son oynanan Avrupa Kupası maçının kadrosuna göre farklı bir 11'le sahaya çıktı.

Kadroya baktığımızda; savunma hattında Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku

Orta sahada Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes'e forma veren Şenol Güneş hücum hattını ise Onur Bulut, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar vardı.

Şenol Güneş, Fatih Karagümrük karşısında savunmanın merkezinde Daniel Amartey yerine Necip’i solda ise Umut Meraş yerine kart cezası biten Arthur Masuaku’yu tercih etti.

Açıkçası yeni gelen oyuncuların oynatılmaması ilginç gibi görünse de eleştirilecek bir konu değil. Çünkü gerek Amartey gerekse Onana henüz hazır görünmüyor. Hal böyle olunca Şenol hocanın elinde hamle şansı olmayan sıkıntılı bir kadro var. Maç boyunca oyunun her bölümünde Beşiktaş bu sıkıntıyı yaşadı. Henüz birbiriyle oynamaya alışmamış ve set oyununu oynayamayan bir takım var sahada.

Stadın konumu, sahanın zemini ve kadrodaki eksiklikler nedeniyle Beşiktaş, 85. dakikaya kadar golü bulmakta zorluk çekti.

Beşiktaş’a geldiğinden beri eleştirilen fakat benim beğendiğim Masuaku, en kötü oyununu oynadı. Cenk’in yokluğunda kanat forvet olarak denenen Muleka etkisizdi. Son vuruşlardaki isabetsizliğiyle forma şansı çok zor.

Ante Rebic, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes ise sahanın en etkili isimleriydi.

Bir önceki maçta Semih’e niye pas vermedin diye kızan Rebic, Karagümrük karşısında genç oyuncuya öyle güzel iki pozisyon hazırladı ki, şanssızlık Semih skora dönüştüremedi. Aslında Rebic o pozisyonlarda sadece pas vermedi, mesaj da verdi.

Mesaj neydi? Futbol bir takım oyunudur. Takım olursan kazanırsın. Sahada ilk 11, kulübede yedekler ve teknik kadro, tribünde taraftar neyse transferde de yönetim odur. Kazanmak için hepsi bir bütündür. Bireysel hareket edemezsin.

Beşiktaş’ın şampiyonluktaki en büyük iddiası Şenol Güneş’tir. Yönetimin Şenol hocayı yalnız bıraktığını düşünüyorum. Beşiktaş yönetimi acilen takımıyla, hocasıyla, taraftarıyla bütünleşmelidir.