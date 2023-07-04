İSTANBUL - Konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini bir arada yaşatmaya odaklanan YBY Woods, farklı müzik türlerini eşsiz sahne performanslarıyla sahneleyecek üç büyük ismi ağırlıyor. Popüler müzik ve Türk Sanat Müziği eserlerini güçlü sesiyle yorumlayan Funda Arar, gençlerin büyük hayranlık duyduğu Türk pop müziğinin fenomeni Edis ile Türk Halk Müziği ve Anadolu Rock Müziği parçalarını benzersiz tarzıyla seslendiren bestekar & sanatçı Selda Bağcan sevenleriyle Kemerburgaz Kent Ormanı YBY Woods sahnesinde buluşuyor. Keyifli aktiviteleri ve konserleri bir arada sunan biletlere Biletix, biletinial ve bubilet platformlarından ulaşılabiliyor.

Müzikseverlerin eşsiz orman havasında sevilen şarkılara keyifle eşlik edecekleri konserlerin programı ise şöyle;

11 Temmuz Salı - Funda Arar

14 Temmuz Cuma - Edis

15 Temmuz Cumartesi – Selda & Serenad & Sonat & Seda Bağcan

Yaşadıkları deneyimin insanları ve insanların içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanan YBY Woods; gökyüzünün altında, ormanın içinde eşsiz konser deneyimleri yaratmaya devam ediyor.

HABER: MERVE ELÇİ