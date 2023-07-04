İSTANBUL -British Council, Birleşik Krallık'taki yaratıcı oluşumlar ile Türkiye'deki kültür ve sanat kuruluşları arasında yaratıcı iş birliği projelerini geliştirmek üzere hayata geçirdiği ‘Yaratıcı İş birlikler için Hibe Çağrısı’nın ikincisini başlatıyor. Türkiye ve Birleşik Krallık’taki sanatçı ve kültür-sanat kuruluşlarının, yaratıcı iş birlikleri geliştirmesi ve yenilikçi ve sanatsal üretimlerin teşvik edilmesi için tasarlanan hibe programı ile seçilecek en fazla 7 kuruma, kurum başına 350.000 TL’ye kadar destek sağlanacak.

Filmden modaya, yaratıcı teknolojilerden dansa uzanan yaratıcı iş birlikleri için fırsat

Tüm Türkiye’den başvurulara açık olacak hibe çağrısında, yeni biçimler ve içerikler sergileyen, yeni ortaklarla çalışan ve izleyicilere geniş kapsamda ulaşan yenilikçi kültür ve sanat projeleri aranıyor. British Council’ın, Türkiye’de daha önce çalışmadığı kuruluşlardan ve özellikle İstanbul dışından ve deprem bölgelerinden başvurular veya bu bölgeyle iş birliği yapılan proje başvuruları önceliklendirilecek. ‘Yaratıcı İşbirlikler için Hibe Çağrısı’ kapsamında, iklim değişikliğinden küresel sorunlara kadar çağdaş temaları ele alan özgün ve yaratıcı proje iş birlikleri desteklenecek. Film, yaratıcı teknolojiler, edebiyat, sanat, görsel sanatlar, tiyatro ve dans, müzik, mimarlık, tasarım ve moda alanlarındaki yenilikçi başvuruların dikkate alınacağı programda, Türkiye'deki sanatçı ve sanat kuruluşlarının Birleşik Krallık'taki sanatçı ve kurumlarla iş birliği içinde yaratıcı projeler geliştirmeleri amaçlanıyor. Çevrimiçi veya yüz yüze sergilenecek çeşitli, kapsayıcı ve yenilikçi programlarla, Birleşik Krallık ve Türkiye'deki kültür ve sanat anlayışını paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı hedefleyen hibe programı, seçilen her projeye 350.000 TL’ye kadar destek sunacak. Sunulan projeler, performans, rezidans, sergi, festival, gösterim, panel, söyleşi ve atölye formatlarında olabilmekle beraber, farklı yenilikçi yaklaşımlara da açıktır. Aynı zamanda projelerde belli bir tema şartı istenmemekle birlikte, özellikle cinsiyet, ırk, etnik köken, engellilik, kapsayıcılık, yaş ve diğer çeşitlilik alanlarına odaklanan iş birlikleri teşvik ediliyor. Programa başvuruda bulunan projelerin, 31 Mart 2024 tarihine kadar hayata geçmesi gerekiyor.

HABER: MERVE ELÇİ