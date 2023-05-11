HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

Funda Akosman; Doğum haritanıza bakınca anlayabileceğiniz, evler, gezegenler, açılar nedir fikir sahibi olabileceğiniz, element ve nitelikleri hesaplayabileceğiniz, en yüksek derecedeki ruhunuzun gezegeni ile işiniz, aşkınız, hayatınız ne yöne gidiyor ve de gitmeli öğreneceğiniz, tüm burçları her yönden detaylı bilgilerini ve de üstüne her burcun tüm burçlar ile aşk ilişkilerini uyumlarını anlayabileceğiniz başucu niteliğinde bir kitap hazırladı.

Gazeteci – Yazar - Enerjist – Astrolog Funda Akosman, AZ Yayınevi’nden çıkan ve ikinci baskısını yapan “Astroloji Öğreniyorum” adlı kitabıyla okurları ve sevenleriyle bir araya geldi. Astrolojiyi en pratik, en zevkli, en işlevsel olarak kolaylıkla öğreten el kitabı niteliğindeki Astroloji Öğreniyorum’a ilgi büyüktü.

6 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Beşiktaş’ta bulunan LIBURUDENDA Kitap Cafe Sahaf’ta gerçekleşen imza gününe Akosman’ın sevenleri, okurları ve astroloji meraklıları katıldı. Kitaplarını imzalatan ziyaretçiler sonrasında merak ettiklerini sordular. Funda Akosman, kısa bir söyleşinin ardından sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

Okurlarıyla bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Akosman; “Çok mutluyum. Kitabım herkese ışık olsun” dedi.

KORKUT EYÜP ANLI:“Etkinlikler devam edecek”

LIBURUDENDA Kitap – Cafe – Sahaf’ta gerçekleşen imza günü ve söyleşi sonrası Gazeteci Funda Akosman ile cafe sahibi Korkut Eyüp Anlı bir araya geldiler.

Korkutcuğum öncelikle seni tanıyalım…

Ben 45 yaşındayım. Eski televizyoncuyum, 20 yıldır editör olarak çeşitli programlarda çalıştım. Daha sonra hayatımda bir farklılık olsun diye değişiklik yapmak istedim. Çünkü öncesinde hep masa başı çalışmıştım. Özellikle pandemi zamanında herkes kendini sorguladı ya, kimse evden çıkamıyordu. Ben de 20 yıldır bir yere çıkmıyordum. O yüzden biraz değişim oldu benim için ve burayı açtıktan sonra kendime daha çok zaman ayırma fırsatım oldu.

Nerden aklına geldi peki burayı açmak? Çok şeker bir yer.

Burası hem sahaf hem de cafe. Kitap okumayı seviyordum zaten. Önce kendi kitaplarımı buraya getirerek başladım işe, sonra başka kitaplar da getirttim. Okumayı seviyordum ama böylece okumayı paylaşmak da çok hoşuma gitti. Yavaş yavaş bu tarz imza günü gibi etkinlikler de yapalım dedim ve ilk etkinliğimiz de size nasip oldu. Bundan sonra da yeni etkinlikler ve projelerimiz olacak inşallah.

İnşallah ben de sana uğurlu geleyim, sen de bana uğurlu gel. Astroloji Öğreniyorum kitabımın imza gününü yaptık bugün burada ve çok sıcak samimi bir ortamdı, ev sahipliğin için tekrar teşekkür ediyorum.