SEVGÜL EROĞLU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Ludwig Minkus’un dünya bale repertuvarında çok önemli yeri olan; La Bayadère ve Don Kişot balelerini mayıs ayında AKM Türk Telekom Opera Salonu’nun muhteşem atmosferinde yeniden seyircisi ile buluşturuyor.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi, romantik ve klasik dönemlerin arasında önemli bağlantılar kuran ve kendisinden sonra gelen beyaz balelerin habercisi; en büyük bale eserlerinden biri olan La Bayadère balesini 10 ve 30 Mayıs’da, Miguel de Cervantes’in aynı ismi taşıyan romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek bale sahnesine taşınan; müziklerindeki melodi zenginliği, İspanyol kültürünün renkli ve heyecan verici etkisinin uyumlu birlikteliği ile klasik bale dünyasının en pırıltılı ve ihtişamlı eserlerinden Don Kişot balesini 18 ve 20 Mayısta yeniden sahneliyor.



La Bayadère balesi; Hindistan’da geçen konusu, aşk ve entrika yüklü sihirli atmosferi, Marius Petipa’nın eşsiz koreografisi, Ludwig Minkus’un müziğinin melodik çekiciliğinin yanı sıra, gösterişli töresellik ve etnik ögeler içeren sahneleri ve mükemmel danslarıyla bale severlere çok şey vadediyor.

Yüksek seviyedeki bale tekniğiyle dünyaca ünlü toplulukların repertuvarlarında değişmez bir yeri olan Don Kişot balesi, sahnelendiği her sezon sanatseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Her iki bale eserini de Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koyuyor.

L. MINKUS

LA BAYADÈRE

Bale / 3 Perde

Koreograf: M. PETIPA

Sahneye Koyan ve Düzenleyen: Ayşem SUNAL SAVAŞKURT

Orkestra Şefi: Zdravko LAZAROV

Dekor Tasarımı: Efter TUNÇ

Kostüm Tasarımı: Gülden SAYIL

Işık Tasarımı: Önder ARIK

L. MINKUS

DON KİŞOT

Bale / 2 Perde

Koreograf: M. PETIPA

Sahneye Koyan ve Düzenleyen: Ayşem SUNAL SAVAŞKURT

Orkestra Şefi: Roberto GIANOLA

Dekor Tasarımı: İsmail DEDE

Kostüm Tasarımı: Gizem BETİL

Işık Tasarımı: Önder ARIK