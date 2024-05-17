Santral işletmecisi Tokyo Electric Power'ın (TEPCO) açıklamasına göre, 2024 mali yılının ikinci tahliye evresi kapsamında Pasifik Okyanusu'na atık su boşaltımı başladı.

Buna göre 4 Haziran'a kadar toplam 7 bin 800 tonluk atık su, deniz seviyesinin altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa tahliye edilecek.

İşletici firma, 31 Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılı boyunca farklı dönemdeki 7 boşaltım evresinde toplam 54 bin 600 ton atık suyu tahliye etmeyi planlıyor.

Toplamda 5 evre gerçekleşti

Atık su tahliyesi, martta sona eren 2023 mali yılında 4 evrede toplam 31 bin 200 ton; nisanda başlayan 2024 mali yılının ilk evresinde de 7 bin 800 ton olarak gerçekleşmişti.

Tahliyenin ilki geçen yıl 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5-23 Ekim, üçüncüsü 2-20 Kasım, dördüncüsü bu yıl 28 Şubat-17 Mart ve beşincisi 19 Nisan-7 Mayıs'ta tamamlanmıştı.

Okyanusa şimdiye kadar 5 tahliye evresinde 39 bin ton atık su boşaltıldı.

Atık su tahliyesi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Temmuz 2023'teki nihai raporunda, Japonya'nın atık su tahliye planının, güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.

İnsanlara ve çevreye yönelik zararın "ihmal edilebilir düzeyde" olduğu sonucuna varılan nihai rapor vasıtasıyla UAEA, Japonya'nın tahliye planına yeşil ışık yakmıştı.

TEPCO, santraldeki radyoaktif atık suyun boşaltımına Ağustos 2023'te başlatmıştı. Atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa boşaltılıyor.

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Japonya'da 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ile sonrasındaki tsunaminin, santraldeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral çevresi tahliye bölgesi ilan edilmişti.