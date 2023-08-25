Haber: Mert Osman Erman

Tepco'nun test sonuçları, 2011'deki tsunamide tahrip olan Japonya'daki santralden işlenmiş kirli suyun salınmasının bir gün sonrasında geldi.

Pasifik Okyanusu'na yapılan deşarj, bölgede protestolara ve Pekin'den misilleme tepkisine neden oldu.

Japonya, Cuma günü Çin'de yaşayan vatandaşlarına düşük bir profil koruma talimatı verdi, bunun içinde halka açık yerlerde sessizce konuşmayı da içeriyordu.

Pekin Büyükelçiliği, "Dışarı çıkarken gereksiz yere yüksek sesle Japonca konuşmamak gibi dikkatli olmaya çalışın" dedi. Ayrıca, ziyaret planlıyorsa "elçilik çevresindeki durumları yakından takip etmelerini" vatandaşlara uyarıda bulundu.

Japonya'nın Çin yönetimindeki Hong Kong konsolosluğu, deşarjı protesto eden 100 kişinin Perşembe günü sokaklara çıktığı yerle ilgili olarak uyarıda bulunan bir bildiri yayınladı.

Çin yetkilileri, Birleşmiş Milletler'in nükleer gözetim kurumunun planı onaylamasına rağmen Japonya'nın suyu deşarj etme kararını "son derece bencil ve sorumsuzca" olarak niteledi.

Japonya'nın en büyük deniz ürünleri alıcısı olan Pekin, suyun deşarj edilmesinin ardından tüm böyle ithalatları yasakladı. Aynı zamanda gelecekteki tedariklerin kirlenebileceği korkusuyla deniz tuzunun panik alımlarını da gördü.

Çin'in en büyük tuz üreticisi olan devlete ait Ulusal Tuz Endüstrisi Grubu, ülkenin bazı bölgelerinde insanların tükenmeden önce stok yapmaya koştuğunu belirterek tedarikleri artırdığını söyledi.

Ancak Tepco, Perşembe günü öğleden sonra alınan deniz suyu örneklerinin radyoaktivite seviyelerinin güvenli sınırların oldukça altında olduğunu belirtti.

Tepco sözcüsü Keisuke Matsuo bir basın toplantısında, "Analiz edilen değerin hesaplanan konsantrasyona eşit olduğunu ve analiz edilen değerin 1.500 bq/L'nin altında olduğunu doğruladık" dedi.

Litre başına bekerel - veya bq/L - radyoaktivitenin bir ölçüsüdür. Ulusal güvenlik standardı 60 bindir.

Sonuçlar, "daha önceki simulasyonumuza benziyor ve güvenlik sınırının altında yeterince düşük" idi, Matsuo ekledi.

Tepco'nun bir ay boyunca her gün analiz yapmaya devam edeceğini ve "bundan sonra bile analiz çabamızı sürdüreceğiz" dedi. Japonya Çevre Bakanlığı da Cuma günü 11 farklı yerden deniz suyu örnekleri topladığını ve sonuçları Pazar günü açıklayacağını söyledi.

Fukushima'da depolanan bir milyon tondan fazla su önümüzdeki 30 yıl içinde deşarj edilecek.

2011 yılından bu yana Tepco, üç reaktörün kalıntılarını soğutmak için su pompalıyor. Ortaya çıkan kirli su işleniyor ve binin üzerinde büyük tankta depolanıyor.

Santral işletmecisi suyun tüm radyoaktif elementlerden arındırıldığını, trityum dışında herhangi bir tehlike taşımadığını iddia ediyor.

Perşembe günü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), deşarj için hazırlanan ilk seyreltilmiş su örneklerinden alınan sonuçların trityum seviyelerinin güvenli sınırların oldukça altında olduğunu söyledi.

Birçok bilim insanı bu görüşte olsa da Greenpeace gibi çevresel baskı grubu ALPS adı verilen filtreleme sürecinin çalışmadığını ve büyük miktarda radyoaktivitenin okyanusa salınacağını söyledi.