Haber: Mert Osman Erman

Bir başvuruda, iflas eden firmanın yöneticileri, çiftin "dolandırıcılıkla aktarılmış" milyonlarca doları ellerinde tuttuğunu ve şirketteki kötü davranışları görmezden geldiklerini iddia ediyor.

Bu eylem, firmanın çöküşünün ardından para borcu olanlar adına yapıldı.

Firmanın çöküşü, geçen yıl Bay Bankman-Fried'ın gözaltına alınmasına yol açtı.

ABD savcıları, eski milyarder olan ve bir dönem "Kripto Kralı" olarak adlandırılan Bankman-Fried'ın, borsadan kayıpları kapatmak, siyasi bağışlar yapmak ve mülk satın almak amacıyla milyonlarca doları yasa dışı olarak aktardığını iddia etti.

O suçlamaları reddetti ve gelecek ayki mahkeme duruşmasını beklerken hapiste bulunuyor.

Ebeveynleri adına avukatlar, karşılarındaki iddiaların "tamamen yanlış" olduğunu ve oğullarının mahkemede şansını düşürmek amacıyla tasarlandığını söyledi.

Daha geniş bir iflas davasının bir parçası olarak yapılan bu hukuki işlem, Bay Bankman-Fried'ın ebeveynlerinin - o dönemde her ikisi de Stanford Üniversitesi'nde profesör olan - "FTX işletmesi içindeki erişimleri ve etkilerini kullanarak doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca dolar kazanmak için kendilerini kullanmış" olduğunu söylüyor.

Dava dilekçesine göre, Alameda adlı bir FTX ortak şirketine ait olan fonlardan 10 milyon dolar nakit hediye aldılar ve FTX ayrıca onlara Bahamalar'da 16,4 milyon dolarlık bir malikane verdi.

FTX, 2021 yılında tahmini 15 milyar dolarlık varlığa sahip dünyanın en büyük kripto para ticaret şirketlerinden biriydi. Şirket, müşterilerin fonları çekme konusundaki ani bir koşuşun, şirketin finanslarında 8 milyar dolar kadar değerinde olduğu söylenen büyük bir açığı ortaya çıkardıktan sonra geçen yıl iflas başvurusunda bulundu.

İflas eden firmanın yöneticileri, Bay Bankman-Fried ve diğer "içeriden gelenler" tarafından "kumbara" olarak kullanıldığını ve ailesinin "bu dolandırıcı lütuftan yararlandığını" iddia ediyor.

Dilekçede, babası Allan Joseph Bankman'ın, ABD vergi hukuku konusunda uzman bir kişi olarak FTX'e danışmanlık yaptığı ve "bu yanıltıcı temsil kültürünü ve kötü yönetimi sürdürmede önemli bir rol oynadığı ve dolandırıcılığı ortaya çıkaracak iddiaları örtbas etmeye yardımcı olduğu" yazıyor.

2019'da yapılan fiyat manipülasyonunu iddia eden bir iç şikayeti bastırmasına da yardımcı oldu.

Bay Bankman, iddiaya göre gecelik 1.200 dolar alan otellerde konakladı, dava, 200 bin dolar maaş aldığından şikayet etti ve aslında 1 milyon dolar olması gerektiğini iddia etti.

Öte yandan Bay Bankman-Fried'ın annesi Barbara Fried, oğlunun siyasi bağışlarını yönlendirmeye yardımcı oldu ve bağışlarının kaynağını gizlemesini teşvik etti.

FTX yöneticileri, çiftten para tahsil etmeye çalışıyor.

Bankman-Fried'ın, sektörün en yüksek profilli oyuncularından biri olan yüksek profilli oyunculardan biri olan çöküşü, sektörü sarsmış ve düzenleyici denetimi harekete geçirmeye yardımcı olmuştur.