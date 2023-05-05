KAHRAMANMARAŞ AA- Kentte, hem tarımsal sulamada kullanılan hem de Eskişehir’in içme suyunun karşılandığı Porsuk Baraj Gölü, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya'da geniş bir alanı kapsayan Frig Vadisi içinde yer alıyor.

Yıl boyunca akkuyruklu kartal, kara akbaba, kızıl şahin, kaya kartalı, angut ördeği, yeşilbaşlı ördek, leylek, karabatak, çeltikçi, bahri gibi çok sayıda kuş türüne yaşam alanı olan Porsuk Barajı, bugünlerde ak pelikan sürüsünü ağırlıyor.

Göç güzergahındaki baraj gölüne gelen bazı doğaseverler de pelikanlar başta olmak üzere kuş türlerini fotoğraflıyor.

Kuş gözlemcisi, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alperen Akdemir, pelikanları kayıt altına alıyor. Akdemir, AA muhabirine, yaklaşık 6 yıldır kuş fotoğrafları çektiğini söyledi.