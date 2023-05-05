KAHRAMANMARAŞ AA- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.

"Deprem Bölgesi Etkinlik Tırları Projesi" kapsamında depremzede çocukları sosyal yaşama adapte etmek ve afetin izlerini silmek için Türkoğlu ilçesindeki Kılılı Geçici Barınma Merkezi ve Onikişubat ilçesindeki EXPO alanında etkinlikler düzenlendi.

"Bir tır dolusu mutluluk şehrine geliyor" temasıyla düzenlenen etkinliklerde, çocuklar palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına teşekkür etti.

Etkinliğe katılan çocuklardan Ayşe Sena Başaran da konteyner kentte kaldığını söyledi.