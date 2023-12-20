Haber: Mert Osman Erman

Değiştirilmiş yasa, hem Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un merkezci Renaissance partisi hem de Marine Le Pen'in aşırı sağ Ulusal Cephe (RN) partisi tarafından desteklendi.

Oylama, Macron'un partisini böldü ve sağlık bakanı Aurélien Rousseau istifa edeceğini açıkladı.

Sol partiler, Macron'u aşırı sağa taviz vermekle suçladı.

Bir önceki taslak, geçen hafta Ulusal Cephe ve sol tarafından reddedildi. Bunun üzerine hükümet, yasayı tekrar tasarlayarak bazı hükümlerini sertleştirdi.

Yeni yasa, göçmenlerin aile üyelerini Fransa'ya getirmelerini zorlaştırıyor ve sosyal yardımlara erişimlerini geciktiriyor.

Ayrıca, çocukların gözaltında tutulmasını yasaklar.

Tartışmalı bir hüküm, vatandaşlarla göçmenler arasında, ülke içinde yasal olarak yaşayanlar da dahil olmak üzere, yardım hakları belirlenirken ayrım yapılmasını öngörüyor.

Daha sert versiyon, pazartesi günü destekleyen sağ partilere hitap etti.

Le Pen, değiştirilmiş yasayı memnuniyetle karşıladı ve bunu aşırı sağ için bir "ideolojik zafer" olarak nitelendirdi.

"Bu bizim yasamız," dedi sağdaki Cumhuriyetçi partisinin lideri Eric Ciotti. Ona göre bu, "kararlı ve cesur" bir adımdır. Ancak solcular, Macron'un aşırı sağa olanak tanıdığını söyledi. Sosyalist parti lideri Olivier Faure, "Tarihin ihanet edenleri hatırlayacağını" söyledi.

Solcu yönetim altındaki Seine-Saint-Denis ve Lot bölgelerinin liderleri, yasanın yardımlarla ilgili hükümlerini uygulamayı reddedeceklerini söyledi.

Fransız oylaması, AB'nin 27 üyesi arasında mülteci sistemini reform etmeye yönelik bir anlaşma yapmadan önce geldi.

AB hükümetleri ve Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından kabul edilen yeni anlaşma, sınır gözetim merkezleri oluşturmayı ve reddedilen mülteci başvurucularını daha hızlı sınırdışına çıkarmayı içeriyor.

Parlamento Başkanı Roberta Metsola tarafından bir dönüm noktası olarak nitelendirilen yeni sistem, en çok varışa sahip güney üye devletlerinden mülteci başvuru sahiplerinin diğer ülkelere yeniden yerleştirilmesine izin veriyor.

Bu, resmi olarak Parlamento ve üye devletler tarafından onaylanmak üzere hala beklemektedir.

Yeni Fransız yasası, hükümet ittifakı içindeki ayrılıkları ortaya çıkardı. 27 milletvekili karşı çıkarken, 32'si çekimser kaldı - neredeyse Macron yanlısı milletvekillerinin dörtte biri.

Komünist partinin bir üyesi olan Sağlık Bakanı Aurélien Rousseau, göçmenlik yasasına karşı protesto olarak istifa etti. Diğer bazı bakanların da istifa etme eşiğinde olduğu bildirildi.

Parlamento alt kanadının başkanı ve Macron'un partisinin bir üyesi olan Yaël Braun-Pivet, "Yasa içindeki bazı önlemler beni çok rahatsız ediyor," dedi.

Yasa, Le Pen'in partisi çekimser oy kullanmış olsaydı geçerdi, ancak karşı oy kullanmış olsaydı geçmezdi. Hükümet, Ulusal Cephe oylarına bağlı olmadığını savundu.

Oylamadan sonra başbakan, yasanın bazı önlemlerinin anayasaya uygun olmayabileceğini kabul etti.

"Anayasal Konsey'e soracağız," dedi, anayasal prensipleri koruyan bir üst mahkemeye atıfta bulunarak.

İnsan hakları grupları, yeni reformu on yılın en gerici göçmenlik yasası olarak eleştirdi.

Macron'un partisi, Haziran 2022 seçimlerinde parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti. O zamandan beri hükümet, sıkça parlamentoda oylar kazanamama durumuyla karşı karşıya kaldı.