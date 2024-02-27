Ankara

Fransa, 27 ülkenin katılımıyla, Rusya'nın 2 yıldır savaştığı Ukrayna'ya destek konferansı düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Ukrayna'ya destek konulu konferansın açılışında konuştu.

Çoğunluğu Avrupalı 27 ülkenin devlet başkanlarının ya da temsilcilerinin başkent Paris'te bir araya geldiği konferansın öncesinde yaptığı konuşmada Macron, "Bugün herkesin güvenliği tehlikede." ifadesini kullandı.

Macron, Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya destek konusunda yeni bir "başlangıç yapmasını ve güçlü kararlar almasını gerektiren bir dönemde" olduğunu belirterek "Ukrayna, bugün kararlı. (Ukrayna'nın) bize ihtiyacı var; daha önce yaptıklarımızın ötesinde, halihazırda kayda değer bütçesel, ekonomik, kapasiteye ilişkin çabalarla." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna saflarında durumun giderek daha zor hale geldiğini ve Rusya'nın "özellikle Ukrayna halkını bocalatmak için yeni saldırılara hazırlandığını" kaydeden Macron, "Rusya bu savaşı kazanamaz ve kazanmamalı." dedi.

Macron, "Bugün ve yarın, kolektif güvenliğimizi sağlıyoruz. Ve çok açık, düne göre daha açık şekilde maruz kaldığımız saldırıları hesaba katarak. Bahsettiğimiz aynı zamanda kendi güvenliğimiz." diye konuştu.

Açılışa video konferans ile katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky de başta Fransa olmak üzere Ukrayna'ya destek için bir araya gelen ülkelere teşekkür etti.

"Birlikte halihazırda milyonlarca hayatı kurtardık." diyen Zelensky, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in başardıklarımızı yıkamayacağından ve başka bir ülkeye saldıramayacağından emin olalım." ifadesini kullandı.