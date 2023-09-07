Paris

Ülkedeki yeni eğitim öğretim yılı başlangıcına abaya ve erkek entarisi (kamis) yasağı damga vururken, hükümet Orta Doğu'dan gelen bu kıyafetleri "dini bir kıyafet" olarak görüyor.

Fransa genelindeki 12 milyon öğrenciden 298'i yeni eğitim öğretim yılının başladığı 4 Eylül'de okula abaya giyerek gelirken, bu öğrencilerden 67'si bu elbiseyi çıkarmayı reddetti.

Daha önce de birçok kez gündem olan "abaya meselesi", Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın okullarda bu kıyafetin yasaklanacağını duyurduğu 27 Ağustos'tan bu yana ulusal basının manşetlerinde yer buluyor

Öğretmen sendikaları, hükümetin, bu konuyu ön plana çıkararak, okullardaki personel eksikliği, öğretmen maaşlarının yetersizliği, okulda akran zorbalığı gibi sorunları gizlemeye çalıştığını savunuyor.

Medyatik bir mesele

Liberation gazetesinin haberine göre, Eğitim Bakanlığı 2 Eylül'de Fransız basın organlarına mesaj gönderdi.

Mesajda, arzu eden basın kuruluşlarının eğitim öğretim yılının ilk gününde abaya ile ilgili sorun yaşayan 8 okulda çekim yapılabileceği belirtildi.

Haberde, bu mesajla Eğitim Bakanlığının okulların açıldığı günü "birkaç kız öğrencinin giydiği abaya" meselesi üzerinden görülmesine teşvik ettiği değerlendirmesine yer verilirken, başka zaman olsa okullarda çekim izni için birkaç gün beklemek gerektiğine işaret edildi.

Öğretmen sendikası Snes-FSU Genel Sekreteri Sophie Venetitay, 28 Ağustos'ta konuk olduğu France İnter radyosunda, eğitim-öğretim yılı başlangıcının ana meselesinin abaya olmadığını belirtti.

Venetitay, "(Abaya meselesi) yeni eğitim öğretim yılında okullardaki sorunların tamamının üstünü örtmemeli" ifadesini kullanarak, okullardaki öğretmen eksikliğine ve sınıflarda çok sayıda öğrenci olduğuna dikkati çekti.

Öğretmen eksikliği

Eğitim Bakanlığının verilerine göre, 2023'te açılan 23 bin 800 öğretmen kontenjanından 3 bin 163'ü boş kaldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Eğitim Bakanı Attal'ın "her sınıfta bir öğretmen olacağı" ifadesine karşılık, sendikalar sahada durumun böyle olmadığını belirtiyor.

Öğretmenleri olmayan veya çok sayıda öğrencinin olduğu sınıflar nedeniyle, Nantes, Montreuil, Pierrefitte gibi kentlerde bazı okul personeli greve gitme kararı aldı.

Sendikalar, ayrıca öğretmen maaşlarının yetersiz olduğunu savunuyor.

AA