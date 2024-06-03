Uluslararası "Gaza des Visages" isimli sivil toplum kuruluşu, Nanterre kentinde Sen Nehri kıyısında bir limanda "Sen Nehri'nde Gazze: Hayatı biz de seviyoruz" temalı gösteriyle Filistin'e destek verdi.

Göstericiler, limandaki bir tekneyi Filistin bayraklarıyla donattı.

İsrail'e ve Batılı ülkelere tepki gösteren eylemciler, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı.

Göstericiler, nehrin etrafında toplanarak Filistin kültürüne ait şarkılar ve şiirler seslendirdi.

İsrail’in saldırılarının başlangıcından bu yana Gazze'de öldürülen Filistinli çocukların anıldığı gösteride, "Gazze’de ateşkes", "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar açıldı.

Gösterinin ardından tekne, Nanterre'den ayrılarak Sen Nehri üzerindeki Ivry-sur-Seine limanına gitmek üzere yola çıktı.