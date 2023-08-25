ANKARA AA- Ulusal basında yer alan habere göre, Fransa'da Montpellier İdari Mahkemesi, Fransa cezaevleri genel kontrolörü yıllık raporuna dayanarak verdiği kararda devleti suçlu buldu.

Mahkeme, erkekler koğuşunda doluluk oranının yüzde 280'e çıktığı Perpignan hapishanesinde, mahkumlara "insanlık dışı ve küçük düşürücü" muamelede bulunulduğunu, hapishane hizmetleri ve barınma koşulları nedeniyle tutukluların yaşam hakkının ve kötü muameleye maruz kalmama hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Uluslararası Hapishaneler Gözlemevi’nin (OIP) Fransa bölümü avukatı Matthieu Quinquis, hapishanedeki bazı gardiyanların tutukluları aşağıladığını ve zaman zaman onlara yemek vermediğini söyledi.

Mahkeme, 300’den fazla mahkumun bulunduğu 36 yıllık hapishanede koşulların iyileştirilmesi için devleti acil önlemler almaya çağırdı.

11 Mayıs’ta yayımlanan Fransa cezaevleri genel kontrolörü yıllık raporunda Perpignan hapishanesinde tutukluluk koşullarına ilişkin uyarıda bulunulmuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) temmuz ayında, Fransa'ya hapishanelerde kapasitesinin üstünde mahkum bulundurmaktan ceza vermişti.

Fransa’da hapishanelerdeki yoğunluk son yıllarda artarken, Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı son veriler cezaevi sistemi içinde doluluk oranının yüzde 122’ye çıktığını göstermişti.