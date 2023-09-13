Paris

Barrot, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'li teknoloji devi Apple güncelleme getirene kadar iPhone 12 model telefonun satışının Fransa'da durdurulduğunu belirtti.

Bakan Barrot, söz konusu yasağa uyulması için Ulusal Frekans Ajansından (ANFR) tüm görevlilerini seferber etmesini istediğini aktardı.

Elektronik cihazların insanların üzerine yaydığı elektromanyetik dalga miktarını kontrol eden ANFR'den yapılan açıklamaya göre, 141 telefon modeli üzerinde yapılan kontrollerde iPhone 12'lerin Avrupa'da izin verilen radyasyon miktarını geçtiği tespit edildi.

Avrupa'da bir telefon cepte veya elde tutulduğunda, 4W/kg radyasyon miktarına sahip olması zorunluluğu bulunurken, ANFR, bu miktarın iPhone 12 model telefonda 5,74 W/kg olduğunu ortaya koydu.

AA