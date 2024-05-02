Ülkenin kuzey kesimindeki Aisne Valiliğinden yapılan açıklamada, şiddetli fırtına nedeniyle turuncu alarm verilen bölgedeki Courmelles kasabasında heyelan meydana geldiği belirtildi.

Heyelanda bir düzine evin hasar aldığı aktarılan açıklamada, 56 itfaiyeci ve jandarmanın içinde bulunduğu kurtarma ekibinin kısa sürede olay yerine ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, heyelan nedeniyle 57 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği, yaralanan eşinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yerel basında, ülkedeki çok sayıda kentte etkili olan şiddetli yağış, dolu ve fırtına anlarına ilişkin görüntülere yer verildi.

Fransız Meteoroloji İdaresi Meteo France, Aisne'de devam eden yağışların şiddetinin hafiflediği ve turuncu alarm seviyesinin etkisini kaybettiği bilgisini verirken, 2 Mayıs'ta 14 il için sarı alarm uyarısı yaptı.