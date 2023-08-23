Haber: Mert Osman Erman

Kuzey Fransa'daki Le Touquet, Pazartesi günü Kral'dan onay aldığını duyurdu.

Touquet-Paris-Plage havaalanı, Elizabeth II Le Touquet-Paris-Plage Uluslararası Havaalanı adını alacak.

Kasaba belediyesi, "Büyük Kraliçe"ye yapılan bu övgünün aynı zamanda "en İngiliz Fransız tatil beldesi" olarak da tanınmasını sağlayacağını söyledi.

Bir açılış tarihi henüz belirlenmedi

Bu, orijinal teklifin geçen yıl 8 Eylül'de Kraliçenin ölümünden altı gün sonra İngiliz Tahtı'na yapıldıktan sonra geldi. Le Touquet, bunun aynı zamanda geç Kraliçenin amcası Edward VIII'e de bir selam olduğunu açıkladı; Edward, henüz Kraliçe olmadığı dönemde bazen kızkardeşi tarafından eşlik edildiğinde tatil yapmak için kasabaya gelirdi.

"Kral Charles III'ün Le Touquet belediye başkanının teklifini kabul ettiğini, sonraki stratejisinin Le Touquet'i 'en İngiliz Fransız tatil beldesi' olarak kabul etme isteğini daha da güçlendirdiğini" Le Touquet belediye binası ekledi.

Havaalanı, 1930'larda İngilizleri Calais'den yaklaşık bir saatlik mesafedeki sahil kasabasına davet etmek üzere tasarlandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte de orada tatil evine sahiptir.

Kasaba, havaalanının yeni adının kasaba ile İngiltere arasındaki bağı güçlendireceğini ve Manş Denizi'nin ötesinden turist uçaklarını karşılayacağını umuyor.

Önümüzdeki ay, Le Touquet, Fransa'da düzenlenen Ragbi Dünya Kupası'nda oynayacak olan İngiltere ragbi takımını ağırlayacak.

Buckingham Sarayı ve Kabine Ofisi, yeniden adlandırma konusunda yorum yapmak üzere iletişime geçildi.