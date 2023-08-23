İSTANBUL (AA) - 19 Yaş Altı Futbol Milli TakımıTürkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası eleme grubu maçları öncesi gerçekleştirilecek kamp için ay-yıldızlı ekip, 3 Eylül Pazar günü saat 19.00'da İstanbul Havalimanı'nda toplanacak.

Teknik direktör Soykan Başar yönetimindeki millilerin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Mehmet Şamil Öztürk (Mondihome Kayserispor), Arif Şimşir (Altınordu)

Defans: Selçuk Rinal (FC St.Pauli), Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Efe Sarıkaya (Altay), Emirhan Başyiğit (EMS Yapı Sivasspor), Batuhan Yavuz (MSV Duisburg), Enes Albak (Yılport Samsunspor), Berkay Yılmaz (SC Freiburg)

Orta Saha: Tolunay Artuç (Dyorex Boluspor), Bera Çeken (SV Sandhausen), Emre Tomas Topçu (Drogheda United FC), Ayman Emran Gulası (Bulls FC Academy), Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Furkan Yöntem (Altınordu), Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim), Emir Bars (PSV Eindhoven)

Forvet: Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor), Selim Can Sönmez (NEC Nijmegen), Hüseyin Ertürk (Beveren SK), Fırat Alpsoy (Karlsruher SC), Abdurrahman Bayram (Trabzonspor)