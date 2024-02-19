Ankara

Yerel basındaki haberlere göre, Fransa'nın Bouches-du-Rhône bölgesindeki Marsilya şehrinde traktörleriyle yol kapatma eylemi yapan çiftçiler havalimanı ve tren garı güzergahında trafiği engelledi.

Çiftçilerin eyleminden dolayı Marseille Provence Havalimanı ve Marsilya'nın ana tren istasyonu Gare de Marseille Saint-Charles'a giden yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Paris Uluslararası Tarım Fuarı'na beş gün kala traktörleriyle şehrin birçok noktasından yola çıkan çiftçiler, Avrupa ve Akdeniz Uygarlıkları Müzesi (MuCEM) önünde toplanıp Marsilya Valiliğine ilerledi.

Hükümet üzerinde baskıyı sürdürmek isteyen çiftçiler hızlı ve somut adımlar atılmasını bekliyor.

France Info'ya konuşan çiftçi sendikası Coordination Rurale de Correze'in Başkanı Amelie Rebiere, Tarım Bakanı Marc Fesneau'nun 24 Şubat'ta yapılacak Paris Uluslararası Tarım Fuarı'nın "sakin" geçmeme ihtimaline ilişkin açıklamasına yönelik "Bakan'ın endişelenmekte haklı olduğunu" belirterek, "Tarım krizini küçümsediklerini düşünüyorum. Bize verilen sözde vaatlerden memnun değiliz. Hükümet taleplerimize kulak vermeli." değerlendirmesini yaptı.

Fransa'da hükümetin tarım sektörüne yönelik yeni tedbirlerinden memnun olmayan çiftçiler Vienne, Haute-Vienne ve Deux-Sevres kentlerinde de traktörleriyle protestolar başlatmış ve 24 Şubat'ta düzenlenecek Paris Uluslararası Tarım Fuarı'na kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirmişti.

Paris Uluslararası Tarım Fuarı, Fransız tarım sektörünü ve hayvan yetiştiriciliğinin tanıtımını yapan başat etkinlik olarak biliniyor. Yüz binlerce ziyaretçi ağırlayan fuara, ülkenin cumhurbaşkanı da dahil önde gelen siyasiler katılım gösteriyor.

Fransa'da hükümetin ve Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarına tepki gösteren çiftçiler, günlerce traktörleri ile Paris ve çevresindeki yolları trafiğe kapatmıştı.

Çiftçi eylemleri nedeniyle hükümet tarım sektöründe iyileştirilmeler yapılması için bazı tedbirleri yürürlüğe koymuştu.