Haber: Mert Osman Erman

Çarşamba günü yerel saatle 06:30'da (GMT 04:30) acil servislerin haberdar edilmesinin ardından La Forge'da başlayan yangına yaklaşık 80 itfaiyeci sevk edildi.

Kayıp kişiler yerel bir yetkiliye göre "potansiyel olarak ölü" olarak değerlendiriliyor.

Yangın artık söndürüldü, ancak nedeni henüz net değil.

Binadan 17 kişi tahliye edildi, en az bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma operasyonunun başındaki yetkili, iki kayıp kişinin cesedinin arandığını gazetecilere bildirdi.

İçişleri Bakanı Gérald Darmanin daha önce yangında muhtemelen birkaç can kaybı olduğunu söyledi.

Yangın, Alman sınırına yakın Wintzenheim kasabası yakınlarında çıktı ve Strasbourg şehrinin yaklaşık 70 km (50 mil) güneyinde yer alıyor.

Öğle saatlerinde yerel saatle yapılan bir güncellemede, Haut-Rhin bölgesi hükümeti, kabinin özürlü insanlara yardım eden iki ayrı dernekten yetişkinlerin iki grubu tarafından kullanıldığını söyledi.

Daha önce yapılan bir açıklamada, bu gruplardan birinin doğu Fransa'daki Nancy'den geldiği belirtildi.

Yangını söndürmek için dört itfaiye aracı ve 76 itfaiyeci sevk edildi. Açıklamada, yangının gücüne rağmen hızla kontrol altına alındığı belirtildi.

Bas-Rhin prefektörlüğünün başı Christophe Marot, yangında başlangıçta kayıp bildirilen tüm 11 kişinin şimdi "potansiyel olarak ölü" olarak kabul edildiğini belirtti.

Christophe Marot, zemin kattakilerin binayı hızla terk edebildiğini ancak üst katta kalan kişilerin edemediğini söyledi.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, düşüncelerinin kurbanlar ve aileleriyle olduğunu ve acil servislere "trajediye" yanıt verdiği için teşekkür etti.

Fransız Başbakanı Élisabeth Borne ve Aileler Bakanı Aurore Bergé Wintzenheim'a doğru yolda.

Yerel medyada yayınlanan fotoğraflar, La Forge'daki kısmen ahşap kabinin çarşamba sabahı neredeyse tamamen alevler içinde olduğunu gösteriyor.

Bina eski bir ahırın üç katlı bir tatil evidir. İtfaiyecilere göre, binanın üçte ikisi yangın çıkmadan önce alevler içindeydi ancak itfaiyeciler yangını kontrol altına almayı başardı.