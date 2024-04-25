Ankara

Fransız gazetesi Mediapart'ın haberine göre, Fransa'da Paris Dauphine Üniversitesi, muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin 6-9 Haziran'da düzenlenecek AP seçimleri için aday gösterdiği Hassan'ın "Gazze'deki Soykırım Tehdidine Tepki" isimli konferansını engelledi.

Hassan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üniversitenin yönetim komitesinin 6 Mayıs'taki konferansı iptal ettirmek için toplandığını duyurdu.

Komitenin "kamu düzenini bozacağı" gerekçesiyle konferansı iptal ettirmesine tepki gösteren Hassan, konferansın üniversite öğrencilerinin daveti üzerine ve sadece öğrencilerin katılımına yönelik planlandığını belirtti.

Hassan, iptal kararının Paris Dauphine Üniversitesi Rektörü'nün "aşırı baskısı" nedeniyle alındığı değerlendirmesinde bulundu.

Rima Hassan'ın ülkenin kuzeydeki Lille Üniversitesinde LFI lideri Jean-Luc Melenchon ile katılması beklenen Filistin konulu konferansı da okul yönetimi tarafından iptal edilmişti.

Aynı kentte Hassan'ın bir diğer Filistin konulu etkinliğe katılımına da Valilik tarafından yasak getirilmişti.

Filistin destekçisi Hassan ayrıca "terör propagandası yaptığı" gerekçesiyle ifade vermeye çağrılmıştı.