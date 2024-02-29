Ankara

La Provence gazetesinin haberine göre, demans hastası 85 yaşındaki kadın nöbet geçirdiği için 23 Şubat'ta kızı Claudine tarafından Aix-en-Provence şehrindeki bir hastanenin acil servisine getirildi.

23 Şubat gecesi hastaneden kaybolduğu bildirilen yaşlı kadın, 25 Şubat'ta aynı hastanenin bodrum katındaki çöp konteynerinde, kızı tarafından ölü bulundu.

Olay

Yaşlı kadını hastaneye getiren Claudine, annesinin tedavisi sürerken içecek almaya gittiğini, yaklaşık bir saat sonra döndüğünde ise annesinin acil servisteki yerinin değiştirildiğini belirtti.

Hemşirelerin, kendisini annesinin tedavi gördüğü bölüme alamayacaklarını söylemesi üzerine eve dönen Claudine, hastaneden gelen telefonla annesinin kaybolduğunu öğrendi.

Hastaneye gelen Claudine, yönetimden güvenlik kameralarına bakmasını istedi.

Hastane yönetimi güvenlik kameraları ile ilgilenen çalışanın izinde olduğunu ve kameralara erişim şifresinin kendilerinde bulunmadığını bildirdi.

Claudine, hastane çevresinde ve sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak kayıp annesini aramaya başladı.

İtfaiye görevlisi kuzeni ile hastanenin yakınlarında aramalarını sürdüren Claudine, 25 Şubat'ta hastanenin bodrumundaki çöp konteynerinde annesinin cesedini buldu.

Olay sosyal medyada tepki toplarken, Aix-en-Provence Savcılığı soruşturma başlattı.

Claudine, annesinin ölümünden güvenlik kameralarına erişim sağlamayan hastaneyi sorumlu tutuyor.