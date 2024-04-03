Ankara

La Tribune gazetesine konuşan Lecornu, Ukrayna'ya askeri yardım paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın Ukrayna'ya yüzlerce zırhlı araç göndereceğini duyuran Lecornu, araçların Ukrayna'nın geniş bir cephe hattına sahip olabilmesi ve askeri birliklerinin hareketliliği açısından önemini vurguladı.

Fransız ordusunun 40 yılı aşkın süredir kullanımda olan VAB zırhlı araçlarını yeni nesil araçlarla değiştirdiğini kaydeden Lecornu, halen işlevsel olan eski zırhlı araçlar ve Aster tipi füzelerin 2025 başına kadar Ukrayna'ya gönderileceğini belirtti.

Lecornu, ayrıca "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı hava savunmasıyla ilgili acil bir durum olduğunu" ifade etti.

Fransa Savunma Bakanı Lecornu, dün yaptığı açıklamada, aylık üretilen Caesar topçu sistemi sayısını 6'dan 12'ye çıkaracaklarını, Ukrayna'ya yakın vadede 78 Caesar sağlayacaklarını ve mühimmat tedarikini artıracaklarını bildirmişti.