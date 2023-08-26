Haber: Mert Osman Erman

Bu durum, el yapımı bira gibi içeceklerin daha fazla tercih edilmesi nedeniyle şarap talebinin düşmesi de dahil olmak üzere endüstri için karmaşık sorunlarla birlikte geliyor.

Aşırı üretim ve yaşam maliyeti krizi de sektöre darbe vuruyor.

200 milyon euro'nun çoğu, fazla stok satın almak için kullanılacak ve alkol el dezenfektanı, temizlik ürünleri ve parfüm gibi ürünlerde kullanılmak üzere satılacak.

Aşırı üretimi azaltma amacıyla, para aynı zamanda şarap üreticilerine zeytin gibi diğer ürünlere geçiş yapmaları için de sağlanacak.

Fransız hükümeti, parayı sektöre aktararak, "fiyatların çökmesini durdurmayı... böylece şarap üreticileri yeniden gelir kaynakları bulabilsin" amaçlıyor, Tarım Bakanı Marc Fesneau açıkladı.

Finansal yardıma rağmen - Fransız hükümetinin 200 milyon euro'ya yükselttiği ilk 160 milyon euro'luk AB fonu - şarap endüstrisi "geleceğe bakmalı, tüketici değişikliklerini düşünmeli... ve uyum sağlamalıdır", dedi.

Haziran'a kadar olan yıl için Avrupa Komisyonu verileri, İtalya'da şarap tüketiminin yüzde 7 düştüğünü, İspanya'da yüzde 10, Fransa'da yüzde 15, Almanya'da yüzde 22 ve Portekiz'de yüzde 34 azaldığını gösterirken, blok genelindeki - dünyanın en büyük şarap üretim bölgesi - şarap üretiminin yüzde 4 arttığını gösteriyor.