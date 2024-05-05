Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan'da ICRC'nin insani yardım konvoyuna yapılan ve 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına yol açan saldırının kınandığı bildirildi.

Açıklamada, Fransa'nın yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dilediği aktarıldı.

Fransa'nın Sudan'daki savaşın taraflarına uluslararası insancıl hukukun getirdiği yükümlülüklere uyma çağrısında bulunduğu aktarılan açıklamada, bu hukuka göre tarafların insani yardım ve sağlık personelini koruması gerektiği belirtildi.

Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde ICRC insani yardım konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda Kızılhaç ekibinden 2 şoför öldürülmüş, 3 personel ise yaralanmıştı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yıldır devam ediyor.

Nisan 2023'ün ortasında başlayan ve 18 eyaletten oluşan Sudan'ın 10 eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletleri kontrol ederken HDK, batı ve güney eyaletlerini ele geçmeyi başarmıştı.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,5 milyon kişi yerinden edildi. Ülkede 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda yaşıyor.