Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Paris'in Kosova'nın kuzeyinde yaşanan şiddeti kınadığı ve Kosova hükümeti başta olmak üzere tarafları gerekli önlemleri almaya çağırdığı ifade edildi.

Fransa'nın Sırp göstericiler ile Kosova polisi arasındaki çatışmaları dindirmek için görev alan ve bazı üyeleri yaralanan KFOR askerleriyle dayanışma içinde olduğu aktarılan açıklamada, Paris'in bu saldırıları şiddetle kınadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Piriştine ve Belgrad'ın Kosovalılar ve Sırpların barış ve güvenliğini sağlamak adına uzlaşmacı tavırla müzakere masasına dönerek sorumluluk almaları elzemdir." ifadesine yer verilerek, uluslararası düzeyde bölgesel barışın tehlikeye girmesinin tolere edilmeyeceği, bunun Avrupa için bir güvenlik sorunu olduğuna işaret edildi.

Protestolar düzenleniyor

Son günlerde gerilimin arttığı Kosova'nın kuzeyindeki Sırplar, yeni Arnavut belediye başkanlarının göreve başlamasını engellemek ve belediye binalarına girmek için Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç'teki belediye binaları önünde toplanarak protesto düzenliyor.

Kosova Polisi'nin belediye binalarından çekilmesini ve yeni seçilen Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamamasını talep eden Sırplar, sabah polis kordonunu aşarak belediye binalarına girmeye çalışmıştı.

Kosova Polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ile güvenlik güçleri arasında 26 Mayıs'ta da arbede yaşanmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in orduya "Hazır ol" emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına hareket ettiği belirtilmişti.

Bölgede 23 Nisan'da yapılan olağanüstü yerel seçimleri Arnavut siyasi partilerinin adayları kazanırken seçimler, bölgede çoğunluğu oluşturan Kosovalı Sırplar tarafından boykot edilmişti. Kosova Merkez Seçim Komisyonu, bölgede kayıtlı 45 bin 95 seçmenden sadece 1567'sinin (yüzde 3,47) oy kullandığını açıklamıştı.

AA