Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den tahliye edilenlerin "Fransız vatandaşları, Fransa'da oturma izni olanlar, Fransız Enstitüsü çalışanları ve onların aileleri" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın İsrail'in son günlerde saldırılarını artırdığı Refah'taki sınır kapısından 42 kişiyi tahliye ettiği, böylece çatışmaların başından bu yana Gazze'den tahliye edilenlerin sayısının 200'ü aştığını bildirdi.

Tahliye çalışmasının, yakın zamanda bölgeye ziyaret gerçekleştiren Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'nin "diplomatik çabalarının meyvesi" ifade edildi.

Tahliyenin, Fransa'nın Kahire Büyükelçiliği ile koordineli şekilde yürütüldüğü aktarılan açıklamada, bir kez daha çatışmaların durdurulması ve İsrail'e Gazze'deki sivil halkı koruma çağrısı yapıldı.

⁠İsrail'in Refah'a saldırıları

Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail, saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgesini havadan vururken şimdi de karadan işgal etmeyi ve nüfusu buradan çıkmaya zorlamayı planlıyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 394 Filistinli hayatını kaybetti.