PARİS (AA) - Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron ile Touadera'nın Paris'te Elysee Sarayı'nda bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, ikilinin görüşmede OAC'deki durum, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Gabon'daki geçiş sürecini ele aldığı aktarıldı.

İki liderin OAC'nin egemenliği, istikrarı ve bu ülkede olumlu, kapsayıcı bir diyaloğun yürütülmesi yönünde çalışmaya devam etmek için anlaştığı ifade edilen açıklamada, Macron'un Touadera'ya, Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECCAS) Gabon'daki siyasi sürece ilişkin arabulucu olarak gösterdiği çabadan ötürü teşekkür ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Fransa'nın, Gabon'daki geçiş sürecinin hızlı ilerlemesinin yanı sıra bu ülkede özgür ve şeffaf seçimlerin hızlı şekilde düzenlenmesi adına bir yol haritasının neticelendirilmesi için bölge ülkelerinin çabasını desteklediği kaydedildi.

Gabon'da darbe

Gabon'da Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'taki cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi" (CTRI) isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini açıklamıştı.

CTRI liderliğine de General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

General Nguema, 4 Eylül'de düzenlenen törenle Anayasa Mahkemesi önünde "geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin etmişti.

Ali Bongo'ya muhalif isimlerden Raymond Ndong Sima da 7 Eylül'de "geçiş hükümetinin başbakanı" olarak atanmıştı.

Sima, 9 Eylül'de de geçiş hükümetini kurmuştu

Baba Omar Bongo, ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.