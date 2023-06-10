İstanbul

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada, tek erkeklerde yarı final ilk müsabakası yapıldı.

3 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic, 1 numaralı seribaşı Alcaraz'ı toplam 3 saat 23 dakika süren mücadelede 6-3, 5-7 ve 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yenerek finale kaldı.

Alcaraz, maçın 3. setinde bir sakatlık yaşadı ve sonrasında da üçüncü ve dördüncü setleri farklı kaybetti.

Djokovic'in finaldeki rakibi Ruud

Turnuvanın akşam seansında, tek erkeklerde yarı final ikinci müsabakası yapıldı.

Geçen yılın finalisti ve 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, 2 saat 9 dakika süren karşılaşmada turnuvadaki 22 numaralı seribaşı Alman tenisçi Zverev'i 6-3, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yendi ve adını finale yazdırdı.

Ruud, finalde Djokovic ile 11 Haziran Pazar günü karşı karşıya gelecek.

AA