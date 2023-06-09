İstanbul

Inzaghi, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Manchester City ile karşılaşacakları İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Matteo Darmian ve Lautaro Martinez ile basın toplantısı düzenledi.

47 yaşındaki deneyimli teknik direktör, "Yarınki final, futbol tarihimiz için çok büyük bir maç. Kolay olmayacağını biliyoruz. Anahtar kelime nedir diye sorarsanız, 'birliktelik' derim. Taraftarlarımızın da bu finali sabırsızlıkla beklediklerini biliyoruz. Takımdan yarın tamamen taraftarlar için ekstra çaba istiyorum." diye konuştu.

Inzaghi, "Atmosferi nasıl göğüsleyeceksiniz" sorusuna, "Takımımdaki oyuncuları kimseye değişmem. Hepsi örnek futbolcular. Taraftarlarımıza karşı önemli bir sorumluluk hissediyoruz. Bütün oyuncularımızla çok özenli bir çalışma yaparak buraya geldik. Bu sezon yarın 57. maçımıza çıkacağız. Bu, aslında olgunlaştığımız anlamına geliyor. Bu süreçte hak etmediğimiz şeyler oldu, birçok oyuncumuz sakatlandı. Herkes bütün sezon boyunca büyük bir sadakatle oynadı ve buraya gelmemizi sağladılar. Yarın da sahanın her noktasında yapabileceğimiz ne varsa göstermek istiyoruz ki kazanabilelim." yanıtını verdi.

İtalyan teknik adam, "Haaland'ı nasıl savunacaksınız" sorusu üzerine, "Manchester City'nin ne kadar güçlü takım olduğunu, Haaland'la nasıl güçlendiğini çok iyi biliyoruz. Takımı için çok önemli bir oyuncu. Bizim savunma oyuncularımız sadece ona odaklanmayacaklar, tüm Manchester City'ye karşı savunma yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi boyunca çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirten Inzaghi, yarın motive olmuş bir şekilde sahadaki yerlerini alacaklarını kaydetti.

Inzaghi, Manchester City'ye karşı orta sahanın çok önemli olacağını kaydederek, "Ama onun dışında da futbolcuların tam olarak zinde olmaları, motive olmaları, oyundan düşmemeleri, maç boyunca sonuna kadar oynamaları çok önemli. Bunlar orta sahadan daha önemli. Dünya ve Avrupa şampiyonu olmuş oyuncularım var. Kendimi çok şanslı hissediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Manchester City savunmasının çok etkili ve güçlü olduğunu aktaran Inzaghi, bunu Federasyon Kupası finalinde de bir kez daha gösterdiklerini söyledi.

Çalhanoğlu: "Finali yarın ülkemde oynayacağımız için mutlu ve gururluyum"

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yarınki finalde sahaya her şeylerini koyarak Inter ailesini mutlu etmek istediklerini belirterek, "Bu finali yarın ülkemde oynayacağımız için mutlu ve gururluyum. Eminim ki ülkem arkamda ve dualarını eksik etmeyecektir. İngiltere'ye attığım gol var tarihe geçti. İnşallah yarın da gol atarım." diye konuştu.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Manchester City'nin bu maça çok hazır olduğunu düşünüyorum. Rakibimizin kadrosunu çok iyi analiz ettik. Umarım gol atarım ama daha önemli olanı kazanmamız. Kendi oyunumuza odaklanacağız. Tabii ki analizimizi yaptık ama onları oynatmamaya çalışacağız. Korkmayacağız. Onları zorlayacağız. Direnç göstereceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman iyi oynadık, domine ettik. Eminim yarın iyi bir final olacak." ifadelerini kullandı.

Hakan, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'la görüşüp görüşmediği yönündeki soruyu, "İlkay ağabeyle henüz konuşmadım. Onu yarın sahada göreceğim. Örnek aldığım bir futbolcu. İki Türk yarın sahada olacak. Birimiz Almanya, birimiz Türk Milli Takımı'nda oynuyoruz. İkimizin de kalbi Türk. Herkesin kararına saygı duyuyorum. İki Türk'ün finalde oyması çok güzel bir duygu." şeklinde yanıtladı.

Yarınki finali İstanbul'da oynamanın kendisi için çok özel bir duygu olduğunu aktaran milli futbolcu, bu maçın keyfini çıkarmak istediğini söyledi.

Hakan, Barcelona'yı yendikten sonra takıma bir özgüven geldiğini dile getirerek, "Üzerimizde baskı hissetmiyoruz. Burada olmak ayrı bir gurur. Her zaman yaptığım gibi keyfini çıkaracağım. Dün gece kafamı yastığı koyduğumda kupayı kaldırmayı düşündüm. Bunu çocukluğumdan beri istiyorum. İnşallah nasip olur." dedi.

Martinez: "Tarihe geçecek bir maç oynayacağız"

İtalyan ekibinin Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez, final oynamanın inanılmaz bir duygu olduğunu belirterek, "Çok eşsiz hislerle çıkıyorsunuz sahaya. Bugüne kadarki bütün çabalar bir anlamda karşılık buluyor. Hem oyuncular hem takım için tarihe geçecek bir maç oynayacağız." diye konuştu.

Katar 2022'de Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan 25 yaşındaki yıldız, rakiplerinin kolektif olarak çok iyi oynadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de son birkaç gündür ekstra antrenmanlar yaparak, son detayları konuşarak bu maça iyi hazırlandık. Bu hafta yaptığımız her şeyi yarın sahaya yansıtmak istiyoruz. 6 ay önce Dünya Kupası finali oynadım, yarın Şampiyonlar Ligi finali oynayacağım. Bunun için çok mutluyum. Sezon boyunca gösterdiğim performanstan memnunum. Bizim için çok büyülü bir finaldi, Dünya Kupası finali. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Bayern Münih'in olduğu gruptan çıktık. Çok iyi bir iş çıkardık. Hem çok şey öğrendik, hem çok iyi bir sezon geçirdik. Bu kadar emeğin ardından tabii ki kendimi sorumlu hissediyorum. Yarınki finalde de bunu göstermek istiyoruz.

Bizim için de yarınki final çok önemli. Buradan kupayı yarın Milan'a götürmek istiyoruz. Bizim için çok büyük, çok önemli bir rüya. Zor bir yol. Buraya gelebilmek için de çok çaba gösterdik. Yarın her şeyimizi verirsek bu çabayı taçlandırabiliriz."

Martinez, ayaklarındaki ağrıların devam edip etmediğiyle ilgili soruyu, "Hayır. Bileğimdeki sorunum geçti. Herhangi bir ağrım yok. Zorlu bir sezon geride kaldı." şeklinde yanıtladı.

Darmian: "İngiltere-İtalya arasındaki final tadında bir maç olacak"

İtalyan sağ bek Matteo Darmian ise rakiplerinin hem bireysel hem takım olarak kalitesinin farkında olduklarını belirterek, "Bize çıkaracakları sorunlara karşı çok dikkatli olmalıyız. UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki İngiltere-İtalya arasındaki final tadında bir maç olacak. Yarın tüm kalbimizle, bütün çabamızla oynayacağız. Bu kupayı kaldırabilmek için bütün gücümüzü ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki futbolcu, "Çok istekli bir sezon geçirdik. Yarın akşam da aynı mentalite ile oynamak istiyoruz. Bazen tabii ki geriye çekilmemiz ve savunma yapmamız gereken zamanlar olacak. Ofansif olacağımız zamanlar olacak. Çok zor bir maç olacak ancak kendi kalitemizin de farkındayız. Onları zorlayacağımızı da biliyoruz." şeklinde konuştu.

Inter, Şampiyonlar Ligi finaline hazır

İtalyan teknik adam Simone Inzaghi yönetimindeki mavi-siyahlı ekip, son antrenmanını finalin oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren ve tamamı basına açık gerçekleştirilen idman, orta sahada pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla devam etti.

Yayıncı kuruluşların saha kenarında, çok sayıda medya mensubunun da tribünden takip ettiği antrenmanda Interli futbolcuların neşeli tavırları dikkati çekti. Teknik direktör Inzaghi, zaman zaman oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu.

Saat 22.00'da başlayacak final mücadelesi, TV8 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Muhtemel 11

Tarihindeki 4. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen Inter'in yarınki finale şu 11'le çıkması bekleniyor:

Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko.

AA