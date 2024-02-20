İstanbul

Forte olarak hizmet verdikleri kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen konser, Türk Japon Vakfının konser salonunda düzenlendi.

Forte tarafından yapılan açıklamada, gerçekleşen konserin sonbahar için planlanan "Forte Caz Festivali"nin bir lansmanı niteliğinde olduğu, festivalin ulusal ve uluslararası caz gruplarının katılımıyla müzikseverlerle buluşacağı belirtildi.

Ankara ve İstanbul'da düzenlenmesi planlanan festivalin bilet gelirleriyse Forte'nin sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında genel kurul tarafından belirlenen vakıflara bağışlanacağı duyuruldu.