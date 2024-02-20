Yoğun bir okuyucu kitlesine sahip olan Doç. Dr. Köksoy, Batman Park AVM içerisinde bulunan D&R’da kendisi için düzenlenen imza gününde okuyucularının yoğun destek ve sevgisiyle karşılaştı. 2 saatte yüzlerce kitap imzalayan Doç. Dr. Köksoy, “Çok heyecanlıyım ve çok da mutluyum. Batman Park’taki D&R Store’de okuyucularımızla bir araya geldik. İmza günü etkinliğimizin 14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk gelmesi çok daha özel ve anlamlı oldu” dedi.

“HAYALİM GERÇEK OLDU”

Batman için daha yapacak çok şeyinin olduğunu kaydeden Doç. Dr. Fulya Köksoy, “Hakikaten çok uzun zamandır beklediğim ve hayalini kurduğum bir an idi; bu hayalim gerçek oldu. Tabii ki yolum daha çok uzun. Başta öğrencilerim için ve bir bütün olarak hayatımın dönüm noktası olan “Batman Şehri” için daha yapacağım çok şey var. Bu noktada hiçbir şekilde vazgeçmeden çaba göstermeye, emek harcamaya devam edeceğim. İmza günümün Sevgililer Günü’ne denk gelmesi benim için çok daha özel hale geldi. Bildiğiniz gibi bugün aynı zamanda 14 Şubat, tabiri caizse Sevgililer Günü. Gerçi ben bugünü Sevgililer Günü olarak nitelendirmiyorum. Daha kapsamlı, daha güçlü bir anlamı olan ‘Sevgi Günü’ olarak nitelendirmeyi tercih ediyorum. İmza günümün de böyle güzel bir tarihe denk gelmesi, benim için çok daha özel oldu. Bu özel günü beni bugünlere getiren dedem ve anneanneme ithaf ediyorum” dedi.

“DİJİTAL ÇAĞ RİSKLERİ DE BARINDIRIYOR”

Kitaplarının içeriğinden de bahseden Köksoy, “Uluslararası ilişkiler bölüm hocası olarak kitaplarım uluslararası ilişkilerle alakalı. Bunlardan biri, devletlerin ve uluslararası örgütlerin küresel ve bölgesel politikalarının analiz edildiği bir çalışma. Bir diğeri, siber güvenliğin odak noktası hâline getirildiği bir çalışma. Bildiğiniz üzere günümüzün en önemli alanlarından bir tanesi siber güvenlik. Devletler ve uluslararası örgütler siber güvenlik alanında ne gibi politikalar takip ediyorlar? Bu soruların üzerinde durulması, analiz yapılması önem teşkil ediyor. Nitekim bilgi ve iletişim teknolojilerinin çığır açan bir boyutta gelişmesi zarfında içinde bulunduğumuz dijital çağ, bir taraftan avantajları getirirken diğer yandan riskleri de taşıyor. Siber riskler sadece devlet ve uluslararası örgütleri değil, bireyleri de derinden etkilemekte. Bu noktada özellikle bireylerin siber risklerden etkilenen en zayıf ve hassas halka olduğunu söylemem yanlış olmayacaktır. İşte tam da bu noktada dijital vatandaşlık kavramının önemi ön plana çıkıyor. Bununla beraber, bir diğer çalışmamın adı “Çatışma Çözümü” ki iç silahlı çatışma sorunu daha bütüncül bir perspektiften ele alırsak “terör sorunu” biliyorsunuz Türkiye’nin de geçmişten günümüze gelen çok önemli bir problemi. Terör dediğimiz zaman, bunun bir şekilde (özellikle dış mihrakların etkisiyle) başarıyla çözülmüş örnekleri var, Kolombiya’da, Kuzey İrlanda’da olduğu gibi. Söz konusu kitabımda teorik ve pratik düzeyde bu konuları ele aldım. Bir diğer çalışmam, Amerika-Çin İlişkileri üzerine. Naçizane uzun zamandır Çin Halk Cumhuriyeti üzerine çalışıyorum. Hatta Yükselen Bir Güç: Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Dış Politikası bağlamında lisans ve yüksek lisans dersleri vermekteyim. Ayrıca imza günümde yer almayan yabancı dilde yazılmış kitaplarım da bulunmakta. En son çıkan kitabım ise ‘Şah Mat’. Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki enerji ilişkilerini konu alıyor. Son olarak, bir de şiir kitabım var” dedi.

“ŞİİR YAZMAK BÜYÜLEYİCİ BİR ŞEY”

Şiir yazmanın anlatılmaz bir heyecan olduğunu belirten Köksoy, ” Şiir kitabımda tabii ki aşk ve aşkın kutsallığıyla beraber içinde taşıdığı derin sorunsallık üzerine şiirler olmakla beraber, Allah rahmet eylesin; Şenay Aybüke’ye ve bir trafik kazasında kaybettiğim yakın arkadaşım Emre Devecioğlu’na yazdığım şiirlerim bulunmakta. Öte yandan, benim biriciğim, şuan cennetten büyük bir ihtimalle beni gören dedeme yazdığım şiirlerim var. Diğer yandan, anneannemin de dedeme yazmış olduğu bir-iki şiire bu kitabımda yer verdim. Sanırım şiir yazma konusu, bizde anneanneden anneye, anneden bana geçmiş kalıtımsal bir durum, çünkü annemin de bir şiir kitabı bulunmakta. Şiir yazmak gerçekten büyüleyici bir şey. Çünkü sizler de takdir ederseniz ki, bambaşka bir dünyaya gidiyorsunuz. Şiir sadece sizin yaşadıklarınız üzerine değil, yaşamadıklarınız, salt çevrenizden, yakınlarınızdan deneyimledikleriniz üzerine de yazılıyor. İşte tam da bu anda şiirlerin, edebiyatın büyüleyiciliği sizleri çevreliyor. Şiirleri yazmakla beraber, onları okuyarak hayatla buluşmalarını sağlamak da bir o kadar anlatılmaz bir heyecan” diye konuştu.

“BİR ETKİNLİĞİM DAHA OLACAK”

İleriki süreçte bir etkinliği daha gerçekleştireceğini müjdeleyen Doç. Dr. Köksoy, “Rabbim güç ve sağlık versin, önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğim harika bir etkinliğin de şimdiden haberini vermek isterim. Tarih: 30.04.2025. Yine çok özel bir gün. Çünkü doğum günüm. Doğum günümde olmasını planladığım bu etkinlikte, üstü kapalı ifade edeyim “bir şeylere” hayat vereceğiz” ifadelerine yer verdi.