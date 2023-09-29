Haber: Mert Osman Erman

Putnam County yetkililerine göre, 16 yaşındaki Baylee Holbrook ve babası, Salı günü ağaca düşen yıldırımın ardından her ikisi de yıldırımın etkisi altına girdi.

Babası bayıldı, ancak daha sonra kızının kritik bir durumda olduğunu ve nefes almadığını fark ederek uyanmış.

Bayan Holbrook ardından hastaneye yetiştirildi ve yetkililere göre perşembe sabahı hayatını kaybetti.

Sınıf arkadaşları, onun ve ailesi için dua etmek için çarşamba günü Palatka Junior-Senior Lisesi'nde toplandı.

"Aynı zamanda çok büyük bir kalbi var," dedi bir aile dostu ve papaz olan Willie McKinnon, BBC'nin ABD haber ortağı CBS'ye.

"O, arkadaşları, sevdikleri, temas ettiği insanlar ve genel olarak insanlar için bir kalbe sahip," dedi.

Bayan Holbrook, üniversite bayanlarıyla ilgileniyordu ve arkadaşları genç kızın avlanmayı ve doğada olmayı sevdiğini söylediler.

Lisesi yas ilan ederken, sınıf arkadaşları ve arkadaşları toplu dua için yerel bir kilisede toplandı.

"Baylee Holbrook ailesi için dua ediyoruz ve aynı zamanda düşünüyoruz ve paylaşıyoruz," dedi Trinity Baptist Kilisesi, sosyal medyada bir gönderide.

Putnam County Şerif Ofisi, bu hafta Jacksonville'ın yaklaşık 96 kilometre (60 mil) güneyinde bulunan Palatka bölgesinde yıldırım çarpmalarında artış olduğunu uyardı.

"Fırtınalar hızlı bir şekilde gelebilir ve yıldırım yağıştan 10 mil uzaklığa kadar çarpabilir," diye uyardı ofis.

ABD'de ortalama her yıl 28 kişi yıldırım çarpmaları nedeniyle hayatını kaybediyor. Merkezler tarafından toplanan verilere göre (CDC).

CDC, Florida, Teksas, Colorado, Kuzey Karolina ve Alabama'nın en fazla yıldırım ölümünü yaşadığını ve ölümlerin %73'ünün yaz aylarında gerçekleştiğini belirtti.

Veriler ayrıca yıldırım çarpması kurbanlarının dörtte birinin 15 ila 24 yaş arasındaki gençler olduğunu ve yıldırım ölümlerinin altısının on dört dışında bir açık hava eğlence etkinliği sırasında meydana geldiğini gösteriyor.