Ankara

CNN'in haberine göre, dünya genelinde görülen hava sıcaklıklarındaki artış, okyanus suyu sıcaklarının da yükselmesine neden oldu.

Florida kıyılarındaki okyanus suyu sıcaklıklarının beklenenden daha erken yükseldiği bildirilirken, okyanus yüzeyi sıcaklıkları uydu verileri tarafından kaydedilen "en yüksek" seviyeye ulaştı.

Söz konusu sıcaklıkların bazı bölgelerde 36 dereceye kadar çıktığı belirtilerek bu durumun "mercan ağarmasına" neden olduğu kaydedildi.

Mercan ağarması

Mercanların içinde bulunan alglerin dışarı atılmasıyla, mercanın beyaza yakın soluk bir renk alması anlamına gelen "mercan ağarması" bu canlının her zaman öleceği anlamına gelmese de, sıcaklıkların daha fazla artmasının ve daha uzun sürmesinin bu riski büyüttüğü ifade edildi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) Mercan Resifi Birimi Gözlem Koordinatörü Derek Manzello, "Sıcaklıkların yılın bu zamanında ve bu kadar aşırı olmasını beklemiyorduk. Bu benzeri görülmemiş bir artış." ifadelerini kullandı.

En yüksek sıcaklık eşiğinin 1 derece aşılmasının "mercan ağarması" için yeterli olduğunu vurgulayan Manzello, Florida'daki sıcaklıkların yaklaşık 2 haftadır neredeyse 2 derecenin üstünde seyrettiğini belirtti.

Okyanus sıcaklıklarının normal şartlarda ağustos ayının sonunda en yüksek noktasına ulaştığını kaydeden Manzello, sıcaklıkların artmaya devam edebileceğini ifade etti.

Manzello göstergelerin, su sıcaklığındaki artışın mercanları çok etkileyeceğine işaret ettiğini söyledi.

AA