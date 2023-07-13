Kışın kayak merkezi, yazın da doğal güzellikleriyle öne çıkan Hakkari, son yıllarda ağırladığı binlerce ziyaretçiyle turizmde elde ettiği yükselişi sürdürüyor.

Tur şirketleri aracılığıyla ya da kendi imkanlarıyla kente gelen doğa tutkunları, yaz döneminde Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi Uludurok'un bulunduğu Cilo Dağlarını, buzulları, yaylaları, gölet ve şelaleleri geziyor, kışın da 2 bin 800 rakımlı merkezde kayak yapıyor.

Düzenlenen festivaller ve tanıtım çalışmalarıyla turizmde hareketliliğin arttığı kentte, yıl sonuna kadar ziyaretçi sayısının 130 bini aşması hedefleniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, kentin zengin kültürel yapıya ve doğal güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Herkesin Hakkari'nin kültürünü, doğasını merak ettiğini ve görmek için geldiğini belirten Ağacanoğlu, "Son yıllarda turist sayımızda önemli bir artış gözlemliyoruz. Huzur ve güven ortamı turizmde meyvelerini vermeye başladı. Hakkari geçmişe nazaran şu an çok iyi bir yerde. Bölgede turizmin canlanması için yapılan yatırımlar var. Kamu yatırımlarının dışında özel girişimciler de buraya yöneliyor. Ülkenin önde gelen markaları burada otel açıyor." dedi.

Bölgeye olan talepleri karşılamaya yönelik çalışma yürüttüklerini dile getiren Ağacanoğlu, her geçen yıl turist sayısında artışın olduğunu, geçen yıl özellikle yabancı turist sayısındaki artışın dikkati çektiğini aktardı.

"Bu seneki hedefimiz 130 bin turiste ulaşmak"

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde 35 bin 662 turist girişinin olduğunu vurgulayan Ağacanoğlu, şöyle konuştu:

"Daha önemlisi 64 bin 976 geceleme var. Yani turist günübirlik gelip gitmiyor. Aynı zamanda burada gecelemeyi tercih ediyor. Burada turlara katılıyorlar. Hakkari, coğrafi çeşitliliği, kültürel zenginliğiyle, iki ülkeye sınırı olması hasebiyle turizmde hak ettiği yeri alacak. En önemli turizm rotalarımız arasında Berçelan Yaylası, Cennet Cehennem Vadisi, Zap Vadisi, Kaval Şelalesi ve Çukurca yer alıyor. Basında ve sosyal medyada karşılaştığımız kadarıyla Hakkari'ye karşı ciddi bir hayranlık var."

Kısa süre önce İran'dan 100'e yakın acente yetkilisini kentte ağırladıklarını, yörenin güzelliklerini tanıttıklarını dile getiren Ağacanoğlu, "Geçen yıl 110 bin civarında turist buraya geldi. 170 bin civarında geceleme söz konusuydu. Her sene çıtayı biraz daha yükseltiyoruz. Bu seneki hedefimiz 130 bin sayısına ulaşmak. Bugün herkes sokaklarda, yaylalarda, vadilerde turist kafileleriyle karşılaşabiliyor. Hakkari artık festivaller şehri. Sonbahar ve kışın da festivallerimiz olacak. Bu festivallere talep de çok. Hem yurt içinden hem yurt dışından acenteler bizimle irtibat kuruyor. Bu hem yöre ekonomisine katkı sağlıyor hem de kentin imajını geliştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Her akşam 3-4 grup ağırlıyoruz"

Van Gölü Havzası Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Turan Şimşek de özellikle son iki yıldır, festivallerin de etkisiyle kente yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Şimşek, tüm mekanlarda bunu görebildiklerini belirterek, "Yoğun bir talep var. Ağustosa kadar rezervasyonlar aldık. İş yerimizde her akşam 3-4 grup ağırlıyoruz. Misafirlerimiz ağırlıklı olarak yöresel yemekleri tercih ediyor. İlimizin turizm potansiyeli yüksek. Oteller, restoranlar bundan kazanç sağlıyor. Gün geçtikçe rehber sayısı artıyor. Gelen gruplar rehber talep ediyor." diye konuştu.

Van'dan gelerek Cennet Cehennem Vadisi'ne çıkan Mısra Köroğlu ise bölgenin doğa harikası bir yer olduğunu, su, çiçek ve buzulların eşsiz bir manzara oluşturduğunu söyledi.

Hakkari'yi herkesin görmesi gerektiğini kaydeden Köroğlu, "Burası harika bir yer, birçok kişi geliyor. İnsanlar eğleniyor, piknik yapıyor. Buraya bayıldım." dedi.

AA