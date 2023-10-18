New York

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, jeopolitik riskler nedeniyle İsrail'in "A+" olan kredi notunu negatif izlemeye aldı.

Fitch'ten yapılan açıklamada, İsrail'in uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunun negatif izlemeye alınmasında, İsrail-Filistin çatışmasından kaynaklanan jeopolitik risklerin etkili olduğu bildirildi.

Negatif izlemenin mevcut çatışmanın uzun süre boyunca birden fazla aktörle büyük ölçekli askeri çatışmaları içerecek şekilde genişlemesi riskini yansıttığına değinilen açıklamada, çatışmaya bölgedeki diğer örgüt ve ülkelerin de dahil olabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, çatışmada bu ölçekteki bir genişlemenin, insan kaybına ek olarak, önemli miktarda ek askeri harcamaya, altyapının tahrip olmasına, tüketici ve yatırım güveninde sürekli değişime yol açabileceği ve dolayısıyla İsrail'in kredi ölçümlerinde büyük bir bozulmaya neden olabileceği vurgulandı.

Ekonomi ve kamu maliyesi üzerinde maddi ve uzun süreli etki yaratacak şekilde çatışmanın önemli ölçüde tırmanmasının ülkenin kredi notunun düşmesine neden olabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, çatışmanın azalmasının da ülke notunda pozitif etki yapabileceği ifade edildi.