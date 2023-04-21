ANTALYA AA- Polonya'nın Reszel şehrinde düzenlenen Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi, Antalya'nın Finike ilçesini uluslararası "sakin şehir"ler ağına dahil etti.

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan, kültürel zenginliğinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de öne çıkan Finike ilçesinde, "sakin şehir" seçilmenin heyecanı yaşanıyor.

Örtü altı tarım ve coğrafi işaretli Finike portakalı ile tanınan ilçe, yeni unvanın ardından turizmde de adını duyurmak istiyor.

İlçeye gelen turistler, sakin koylarda denize girme, kanyonlarda yürüyüş yapma ve Arykanda, Limyra gibi antik kentleri ziyaret etme şansı buluyor.

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçenin "sakin şehir" ağına katılan Türkiye'deki 22. ilçe olduğunu belirtti.

Sakin şehir olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Çelik, "Sakin şehir ağına katılmamız ile tarımın ön planda olduğu ilçemizin turizm açısından da güzel bir konuma geleceğine inanıyorum." dedi.

3 yıllık hazırlığın ardından "sakin şehir" oldu

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de ilçenin hava ve su temizliği, kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisleri, görsel kirlilik ve trafik gürültüsünün azaltılması, verimli bisiklet yolları, kentsel yaşam kalitesi, sosyal uyum, misafirperverlik ve eğitim fırsatları gibi çeşitli kriterleri yerine getirdiğini ifade etti.