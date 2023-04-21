İSTANBUL AA- Yeşilçam’ın usta oyuncusu Göksel Arsoy, yıllar boyunca biriktirdiği yazılı müzik arşivini TRT İstanbul Radyosu'na hediye etti.

Oyunculuğun yanında bir dönem müzikle de ilgilenen Yeşilçam'ın parlak yıldızlarından "Altın Çocuk" lakaplı Göksel Arsoy, musiki dersleri aldığı dönemde biriktirdiği notları ve külliyatı TRT'ye bağışladı.

Usta oyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk sinemasında filmlere ilginin azaldığı dönemde kendisine solistlik teklifi geldiğini ve teklifi kabul ettiğini söyledi.

Küçük yaşlarda amcası Yesari Asım Arsoy'dan müzik eğitimi aldığını aktaran sanatçı, "Zaman zaman bana ağır sitemler ederdi. Ne zaman ki sahneye çıktım, o titizliği neden gösterdiğini anladım. Allah rahmet eylesin. Amcamdan müsaade alarak diğer bestekarlardan seçtiğim çok önemli isimlerle de hep derslere gittim. Muzaffer Birtan, Prof. Dr. Alaattin Yavaşca ve Arif Sami Toker'le özel çalışmalarım hep sürdü. Çalıştığım süre içinde hiç boş vaktim yoktu. Tam 15 yıl sahnede kaldım." dedi.

"Yaptığım şovlar beni 15 yıl götürdü"

Göksel Arsoy, sinemada ve sahne sanatlarında sanatçının kendini geliştirmesi ve yeniliklere açık olması gerektiğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahnede çok iyi icra yapabilirsin ama şov eklemen gerekir. Beni yaptığım şovlar 15 yıl götürdü. Ben sahneye çıktığımda ortalığı hareketlendiriyordum. Avrupa'ya gittiğim zaman, bu şovların olduğu yerlere gidip, şarkı söyleyen şöhretlerin ne gibi eklemeler yaptıklarını takip ediyordum. Sahnelerin en şık giyinen adamı bendim. Roma'da ve Londra'da ayakkabılara, elbiselere verdiğim paranın haddi hesabı yok."